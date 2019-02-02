سقوط في حفرة ينهي حياة أربعيني قرب ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

فارق شخص أربعيني الحياة، مساء اليوم السبت، نتيجة سقوط عرضيّ بحفرة مقلع عميقة بمنطقة لخزازرة بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، المزداد سنة 1975، وهو متزوج وأب لطفلين، كان معروفا بإدمانه على الخمر، مرجّحة أنه كان في حالة غير طبيعية قبل سقوطه في الحفرة غير المسيّجة، القريبة من مقرّ سكنه، والتي يبلغ عمقها 15 مترا.

الحادث استدعى انتقال عناصر من درك ثلاثاء لولاد سرية سطات، رفقة ممثل عن السلطة المحلية، حيث قاموا بمعاينة الجثة ونقلها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث بسطات في انتظار إخضاعها للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وأعطت النيابة العامّة المختصّة بالدائرة القضائية سطات تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية بثلاثاء لولاد بفتح بحث لكشف ظروف وملابسات الحادث.