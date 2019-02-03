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الرئيسية | حوادث | التبليغ عن الرشوة يطيح بعون سلطة في الحاجب

التبليغ عن الرشوة يطيح بعون سلطة في الحاجب

التبليغ عن الرشوة يطيح بعون سلطة في الحاجب
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 03 فبراير 2019 - 09:23

أمرت النيابة العامة بابتدائية مكناس، السبت، بإيداع عون سلطة، برتبة "شيخ" قروي، يعمل بقيادة آيت يعزم بإقليم الحاجب، سجن تولال 2، بعد أن قررت متابعته، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية ضبطه متلبسا بقبض مبلغ مالي يشتبه بأنه محصل من الرشوة.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن "الشيخ" المذكور تم توقيفه، ليلة الخميس، داخل أحد المقاهي بحي مرجان وسط مدينة مكناس، بعد أن نصب له كمين من طرف مصالح الشرطة القضائية، التي أوقفته بعد تسلمه المبلغ المالي المشبوه، الذي يبلغ قدره خمسة آلاف درهم.

وأوردت المصادر ذاتها أن إحدى السيدات كانت قد اتصلت بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، مشيرة إلى ابتزاز المتهم لها ومطالبتها بخمسة آلاف درهم مقابل السماح لها بالبناء فوق عقارها الكائن بتجزئة الدالية بمركز جماعة آيت يعزم.

وكان المشتبه به قد تم وضعه، عقب توقيفه، رهن الحراسة النظرية قصد البحث معه حول ظروف وملابسات هذه القضية.

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