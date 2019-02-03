ترويج المخدرات يروّط 5 أشخاص بنواحي وزان

هسبريس من وزان

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية وزان، السبت، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات، وتتخذ من مركز جماعة عين دريج نقطة انطلاق نشاطها.

ووفق مصادر هسبريس، فإن أفراد العصابة كانوا يستعملون سيارات مزورة وأسلحة نارية لترهيب الساكنة والتستر على نشاطهم المحظور.

ومكنت هذه العملية من توقيف العقل المدبر للعصابة وأربعة من معاونيه. كما تم حجز ثلاث سيارات وكمية مهمة من المخدرات ومبلغ مالي مهم متحصل عليه من النشاط الإجرامي للعصابة.

وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام العدالة، فيما لا يزال البحث جاريا عن شركاء محتملين.