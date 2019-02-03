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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يروّط 5 أشخاص بنواحي وزان

ترويج المخدرات يروّط 5 أشخاص بنواحي وزان

ترويج المخدرات يروّط 5 أشخاص بنواحي وزان
هسبريس من وزان
الأحد 03 فبراير 2019 - 12:20

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية وزان، السبت، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات، وتتخذ من مركز جماعة عين دريج نقطة انطلاق نشاطها.

ووفق مصادر هسبريس، فإن أفراد العصابة كانوا يستعملون سيارات مزورة وأسلحة نارية لترهيب الساكنة والتستر على نشاطهم المحظور.

ومكنت هذه العملية من توقيف العقل المدبر للعصابة وأربعة من معاونيه. كما تم حجز ثلاث سيارات وكمية مهمة من المخدرات ومبلغ مالي مهم متحصل عليه من النشاط الإجرامي للعصابة.

وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام العدالة، فيما لا يزال البحث جاريا عن شركاء محتملين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المبالي الأحد 03 فبراير 2019 - 12:30
جيد جدا لكن توجد أيضا أسواق في تجارة المخدرات في المنطقة الواقعة بين مدينتي القنيطرة و سلا
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2 - مرزوك عبدالله الأحد 03 فبراير 2019 - 13:07
في نظري ليس هذا هو الحل الصائب لهذه الافة الخطيرة والتي هي بيع المخذرات هو السجن والمساطر القانونية الحل هو ايجاد مناصب للشغل وخصوصا في هذه المناطق النائية كما اعتبرها شغلوا الشباب ماداموا اقوياء كيف تريد هذا ان يعمل وهو يرى الحالة المزرية التي وصل اليها موت الاب وخروج الام لتكابد الصعاب من اجل لقمة العيش كل هذه دوافع قوية لخروج شبابنا الى الانحراف والجرائم والمحرمات الله يصاوب
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