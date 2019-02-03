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الرئيسية | حوادث | قضايا السرقة والاغتصاب تورّط "ولد الخياط" بالقصر الكبير

قضايا السرقة والاغتصاب تورّط "ولد الخياط" بالقصر الكبير

قضايا السرقة والاغتصاب تورّط "ولد الخياط" بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
الأحد 03 فبراير 2019 - 00:20

تمكن أمن القصر الكبير، مساء اليوم، من إيقاف "م.ب" يُلقّب بـ"ولد الخياط"، على خلفية الاشتباه في تورطه في عدد من القضايا المرتبطة بـ"الاغتصاب والسرقة بالعنف والضرب والجرح وإضرام النار".

وأشارت مصادر الجريدة أن الموقوف يبلغ من العمر 27 سنة، ويشكّل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وكان متواريا عن الأنظار بأحد الدواوير المتاخمة لمدينة القصر الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها أن إيقاف المعني بالأمر جاء نتيجة عملية ترصد قامت بها عناصر أمنية على مستوى "المصلى الجديدة"، وقد تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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