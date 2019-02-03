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الرئيسية | حوادث | شرطة أسفي تحقق في وفاة غامضة لرجل أربعيني

شرطة أسفي تحقق في وفاة غامضة لرجل أربعيني

شرطة أسفي تحقق في وفاة غامضة لرجل أربعيني
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 03 فبراير 2019 - 22:20

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية آسفي، اليوم الأحد، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا بخصوص وفاة شخص، كان قيد حياته يبلغ من العمر 45 سنة، عثر عليه جثة هامدة بالقرب من ملعب شنكيط بمدينة آسفي.

وقالت مصادر هسبريس إن فريقا أمنيا تابعا للمصلحة المذكورة انتقل إلى مكان الحادث، وعمل على جمع البصمات وكل المعطيات التي يمكن أن تسهم في فهم خيوط هذه الحادثة، من أجل فك لغزها، كما استمع لشهود بالمنطقة نفسها.

وأوضحت هذه المصادر أن جسد الهالك، الذي عثر عليه صباح اليوم الأحد، يحمل آثار اعتداء، مضيفة أن عناصر الشرطة نقلت هذه الجثة، تحت إشراف نائب الوكيل العام للملك بمدينة آسفي، إلى مستودع الأموات بحاضرة عبدة، لتخضع للتشريح، في انتظار تسليمها إلى أهل الضحية.

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