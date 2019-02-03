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كُتّاب وآراء
خلاف ينتهي بقتل شخص لزوجته ناحية اشتوكة
لقيت امرأة، في الثلاثينيات من العمر وأمّ لطفلين، مصرعها اليوم في دوار "آيت واكمار"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، متأثرة بجروح ورضوض، أصيبت بها في أنحاء متفرقة من جسدها، ناجمة عن اعتداء جسدي طالها من زوجها على إثر خلاف أسري.
وفور إخبارها بالواقعة، التي اهتزت لها ساكنة المنطقة، انتقلت دورية للدرك الملكي تابعة للمركز الترابي بيوكرى إلى مسرح الجريمة، حيث تمّت معاينة الجثة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات مقتل الزوجة، كما تمكّنت المصالح الدركية من إيقاف الزوج.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى توجيه جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير. كما وُضع زوج الهالكة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، في انتظار عرضه على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.