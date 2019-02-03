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الرئيسية | حوادث | خلاف ينتهي بقتل شخص لزوجته ناحية اشتوكة

خلاف ينتهي بقتل شخص لزوجته ناحية اشتوكة

خلاف ينتهي بقتل شخص لزوجته ناحية اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 03 فبراير 2019 - 15:30

لقيت امرأة، في الثلاثينيات من العمر وأمّ لطفلين، مصرعها اليوم في دوار "آيت واكمار"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، متأثرة بجروح ورضوض، أصيبت بها في أنحاء متفرقة من جسدها، ناجمة عن اعتداء جسدي طالها من زوجها على إثر خلاف أسري.

وفور إخبارها بالواقعة، التي اهتزت لها ساكنة المنطقة، انتقلت دورية للدرك الملكي تابعة للمركز الترابي بيوكرى إلى مسرح الجريمة، حيث تمّت معاينة الجثة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات مقتل الزوجة، كما تمكّنت المصالح الدركية من إيقاف الزوج.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى توجيه جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير. كما وُضع زوج الهالكة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، في انتظار عرضه على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - moha الأحد 03 فبراير 2019 - 15:43
لاحول ولاقوه الا بالله نطلب من الله أن يرحمها ويرزق الصبر لأبنائها ونطلب من العدالة أشد العقاب لهدا الوحش الدي يتم الأطفال
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2 - ben sam الأحد 03 فبراير 2019 - 15:46
il ya trop la drogue à chtouka
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6
3 - مرزوك عبدالله الأحد 03 فبراير 2019 - 15:50
الاولاد ياعباد الله كيبقاو همو الضحية علاش منخموش قبل متوقع المصيبة اين سيذهبون هؤلاء الاولاد
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16
4 - الوطنية الأحد 03 فبراير 2019 - 15:54
يا إلاهي ما هذا السعار الذي ضرب المغاربة وجعلهم يقتلون أقرب الناس اليهم الزوجة ام الزوج الأخوة الام الاب ابناء القرابة اللهم ألطف
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10
5 - كولشي خاس الأحد 03 فبراير 2019 - 15:58
هي مشات للقبور و هو مشا للحبس و الدراري مشاو للزنقة : المخدرات أو الفساد أو التطرف. كولشي خاسر. الإنسان العاقل راجل ولا مرا هو اللي يستاعذ بالله من الشيطان الرجيم و يفكر مزيان فالعواقب.
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15
6 - khalid الأحد 03 فبراير 2019 - 16:13
السلام عليكم .لي غادي نقول هو . لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بخصوص الاخوة الذين يقولون ويعقبون اقول لهم . (الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب . شكون هاذا لي يقدر يتحكم في نفسوا في اشد المواقف صعب لان الانسان ضعيف . فكثير من الامور نعرف عواقبها او انها محرمة ونعرف جيدا الطريق التي تأدي الا الجنة الا اننا لا نتبعها من تمنعنا أليس النفس والانا والكبر فالشيطان طرده الله سبحانه لانه لم يتحكم في نفسه وقد جنت عليه نطلب السلامة في هذه الدنيا
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0
7 - حسن المغترب الأحد 03 فبراير 2019 - 16:14
اشتوكة و ماجاورها ،كانت دائما هادئة و اناسها من اطيب خلق الله، لكن بعد دخول مجموعة من المستثمرين في مجال الفلاحة،دخلة مجموعة من الخلوقات تاكل الاخضر واليابس،....
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