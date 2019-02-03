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كُتّاب وآراء
الاختطاف والاغتصاب يجرّان شخصا للقضاء بالسوالم
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالسوالم، اليوم الأحد، شابا ثلاثينيا للاشتباه في تورطه في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق سيدة بالسوالم الطريفية، إقليم برشيد.
وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه جاء بناء على شكاية تقدّمت بها سيّدة من السوالم الطريفية، تبسط فيها تعرّضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل شابّ، مدلية بأوصافه لدى الضابطة القضائية.
وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه كان موضوع مذكّرة بحث، إلى أن تمكّنت عناصر درك السوالم من توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه تمهيديا، في انتظار عرضه غدا على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
مع العفو الملكي تبقى سنة وااااحدة في اي سجن ليقريب لدارهم او ليبغى هو "يعني المجرم"
صااااافي شنوا دار كاع ياك هير الاغتصاب في المغرب عاااادي جداااا
اللهم كون لنا ولا تكن علينا