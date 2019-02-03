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الرئيسية | حوادث | الاختطاف والاغتصاب يجرّان شخصا للقضاء بالسوالم

الاختطاف والاغتصاب يجرّان شخصا للقضاء بالسوالم

الاختطاف والاغتصاب يجرّان شخصا للقضاء بالسوالم
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 03 فبراير 2019 - 21:15

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالسوالم، اليوم الأحد، شابا ثلاثينيا للاشتباه في تورطه في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض في حق سيدة بالسوالم الطريفية، إقليم برشيد.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه جاء بناء على شكاية تقدّمت بها سيّدة من السوالم الطريفية، تبسط فيها تعرّضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل شابّ، مدلية بأوصافه لدى الضابطة القضائية.

وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه كان موضوع مذكّرة بحث، إلى أن تمكّنت عناصر درك السوالم من توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه تمهيديا، في انتظار عرضه غدا على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sadaam الأحد 03 فبراير 2019 - 22:02
الحكم هو سنتين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم وياتي بشهادة طبية انه مسكين مريض نفساني
مع العفو الملكي تبقى سنة وااااحدة في اي سجن ليقريب لدارهم او ليبغى هو "يعني المجرم"
صااااافي شنوا دار كاع ياك هير الاغتصاب في المغرب عاااادي جداااا
اللهم كون لنا ولا تكن علينا
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8
2 - مواطن مغربي الأحد 03 فبراير 2019 - 22:15
في السنين الأخيرة تفاقمت حوادث الاغتصاب وعندما نبحث عن الدوافع بغض النظر عن الخمر و المخدرات نجد أن التكنولوجيا الحديثة بما تحمله في طياتها من مواقع إباحية و أشرطة خليعة و بعض القنوات الفضائية تثير الغرائز و تحيي العدوانية لدى المرء هذا مضافا على الحرمان الجنسي اللذي يولد الكبت وهذه ليست بمبررات بطبيعة الحال لكي يفعل المرء ما شاء بل يجب معاقبة كل من سولت له نفسه اقتراف هذه الأفعال لأن صاحبها غير سوي و يعتبر مجرما لأن من نشأ في بيئة محافظة ذو أخلاق حسنة لا يقترف هكذا أفعال
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