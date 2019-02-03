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الرئيسية | حوادث | ضبط 40 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة

ضبط 40 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة

ضبط 40 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 03 فبراير 2019 - 20:10

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الأحد، من ضبط 40 ألفا و 320 أورو غير مصرح بها خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين بالمحطة البحرية.

وأبرز مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمنطقة الوصول بميناء طنجة - المتوسط أحبطت هذه العملية خلال عملية مراقبة روتينية لأحد المسافرين المغاربة الذين كان ينوي إدخال هذا المبلغ المالي للتراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأوضح المصدر نفسه أن تفتيشا دقيقا للأمتعة الموضوعة على متن حافلة للنقل الدولي قادمة من فرنسا قاد إلى العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا في إحدى الحقائب، مشيرا إلى أنه قد تم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - انشري يا عزيزتي الأحد 03 فبراير 2019 - 20:26
ههههه تفتيش دقيق بناءا على تبركيكة صحيحة
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10
2 - خالد مهاجر الأحد 03 فبراير 2019 - 20:27
هذا المبلغ زهيد مقابل ما يتم إخراجه من العملة الصعبة من طرف أصحاب الشركات والمعامل ومن طرف المسؤولين لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم .
إرجعوا النقود لهذا المواطن الذي أدخل العملة الصعبة لوطنه وقدموا له الشكر على صنيعه بدل التحقيق معه وإتخاذ الإجراءات بحقه فهذا المبلغ سنوات وهو يجمع فيه فحاربوا من يخرج العملة الصعبة وليس من يدخلها .
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22
3 - فرنسي من أصل مغربي الأحد 03 فبراير 2019 - 20:32
والله لا نفهم أبدا سبب هذا التعامل من طرف مصالح الجمارك في المطارات والموانىء المغربية..مواطن أراد إدخال رزقه من الخارج ليستثمره في بلده ووطنه، بغض النظر عن قيمة هذا المبلغ، ثم يصطدم بجمارك وطنه، تحجز على المبلغ الذي ربما يكون جميع ما ادخره طيلة عمله بالخارج، وتحيله على مصالح الأمن لتفعيل مسطرة عدم التصريح والتهرب الضريبي؟؟ ما هذا العبث..نحن مع التصريح، لكن إذا تعلق الأمر بتهريب العملة إلى الخارج وليس إدخال العملة الصعبة إلى أرض الوطن، كما حصل مع هذا المواطن الشريف في هذه الحالة...!!
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18
4 - l,epicier du coin Paris 18eme الأحد 03 فبراير 2019 - 20:45
rendez lui son argents bandes de voleurs, il faut arreter les grands voleurs marocains qui voyagent avec des passports diplomatiques et que vous ne pouvez pas controler .
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0
5 - خديجۃ الأحد 03 فبراير 2019 - 20:47
السلام عليكم هذا غير شي بياع والله اعلم
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