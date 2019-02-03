24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- "سوروبان" .. تقنية حديثة في تدريس الرياضيات تنمّي ذكاء التلاميذ
- الانسحاب من معاهدة الصواريخ يتيح لأمريكا تحديث الترسانة النووية
لجنة حوادث السير تطلق ميثاق السلوك وتجهز الطرق برادارات ذكية (5.00)
"نفقات شخصية" تضع برلمانيا مغربي الأصل أمام القضاء الفرنسي (5.00)
الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية (5.00)
الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)
- بنكيران: الملك سيعفو عن الزفزافي .. والله وحده يجازيني على خدماتي - (143)
- الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية - (96)
- محامية تدعو إلى إلغاء "مؤسسة العدول" وتتهم الإرث بتفقير النساء - (95)
- عريضة أممية لإنقاذِ الزفزافي .. والأسرة: معاناة ناصر تُبكي العالم - (76)
- عدد وفيات فيروس "إنفلونزا الخنازير" يصل إلى 11 ضحية بالمغرب - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط 40 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، اليوم الأحد، من ضبط 40 ألفا و 320 أورو غير مصرح بها خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين بالمحطة البحرية.
وأبرز مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمنطقة الوصول بميناء طنجة - المتوسط أحبطت هذه العملية خلال عملية مراقبة روتينية لأحد المسافرين المغاربة الذين كان ينوي إدخال هذا المبلغ المالي للتراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح المصدر نفسه أن تفتيشا دقيقا للأمتعة الموضوعة على متن حافلة للنقل الدولي قادمة من فرنسا قاد إلى العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا في إحدى الحقائب، مشيرا إلى أنه قد تم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
إرجعوا النقود لهذا المواطن الذي أدخل العملة الصعبة لوطنه وقدموا له الشكر على صنيعه بدل التحقيق معه وإتخاذ الإجراءات بحقه فهذا المبلغ سنوات وهو يجمع فيه فحاربوا من يخرج العملة الصعبة وليس من يدخلها .