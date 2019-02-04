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الرئيسية | حوادث | تصادم سيارة خاصة وتاكسي يقتل طفلين في إفران

تصادم سيارة خاصة وتاكسي يقتل طفلين في إفران

تصادم سيارة خاصة وتاكسي يقتل طفلين في إفران
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 04 فبراير 2019 - 13:10

لقي طفلان مصرعهما على الفور إثر حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية الرابطة بين إفران ومكناس، مرورا بالحاجب؛ والتي نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة، كانت تقودها أمّ الضحيتين، وسيارة أجرة كبيرة، وذلك بإحدى المنعرجات الخطيرة غير بعيد عن مدينة إفران.

الحادث خلف، أيضا، إصابة أمّ الطفلين، التي كانت متوجهة نحو مدينة إفران، وركاب سيارة الأجرة، الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة الحاجب، بجروح متفاوتة الخطورة.

عناصر الوقاية المدنية هرعت، إلى جانب الدرك الملكي، إلى عين المكان فور إخطارها بوقوع هذا الحادث، وحركة المرور توقفت لفترة عبر هذه الطريق؛ وذلك لفسح المجال لنقل المفارقين للحياة والمصابين، ولتحرير الطريق من السيارتين المتصادمتين.

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