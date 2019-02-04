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كُتّاب وآراء
عملية سرقة قاصر تورّط شخصين بمركز السوالم
عرضت عناصر الدرك الملكي بمركز السوالم سرية برشيد، اليوم الاثنين، على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات أحد الأشخاص للاشتباه فيه بتكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة، رفقة شريكه الذي لا يزال موضوع مذكرة بحث من قبل درك السوالم.
وأفادت مصادر هسبريس بأن والد أحد القاصرين، البالغ من العمر 12 سنة، تقدّم بشكاية إلى مركز درك السوالم، يبسط فيها تعرّض ابنه القاصر لاعتراض السبيل بالليل من قبل شخصين، قاما بإيذائه بالضرب والجرح وسلباه هاتفا نقّالا ومبلغا ماليا يقارب 600 درهم.
عناصر الدرك الملكي بالسوالم تفاعلت مع الشكاية وقامت بالتحريات والأبحاث التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما. وتمكّنت العناصر من إيقاف أحدهما في عقده الثالث، الذي تبيّن أنه من ذوي السوابق القضائية، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة؛ في حين جرى تحرير مذكّرة بحث في حق شريكه.