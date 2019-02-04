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الرئيسية | حوادث | ‪ العثور على جثة ستينية وسط حقل نواحي وزان‬

‪ العثور على جثة ستينية وسط حقل نواحي وزان‬

‪ العثور على جثة ستينية وسط حقل نواحي وزان‬
هسبريس من وزان
الاثنين 04 فبراير 2019 - 20:10

عثر، صباح اليوم الإثنين، على جثة سيدة ستينية، وسط حقل فلاحي بدوار الجزروف، التابع لجماعة مصمودة بإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

مصادر من المكان أوردت، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضحية كانت تمارس قيد حياتها رعي الأغنام، مستحضرة تواريها عن الأنظار قبل شهر ونصف من الآن، قبل أن يتم العثور على جثتها.

الواقعة استنفرت عناصر الدرك والسلطات المحلية التي انتقلت إلى مكانها، حيث أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات من أجل التشريح أو المعاينة الطبية، لفائدة البحث القضائي المفتوح من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وظروف الوفاة.

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