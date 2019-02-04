24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:19
|13:46
|16:39
|19:04
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بعد سنوات في كنف "داعش" .. شابة ألمانية تبحث عن حياة جديدة
- "يقال إنّ" .. سلسلة افتراضية تضيء عتمة تاريخ المغرب الحديث
- مربية أمريكية تعيد رضيعا ميتًا إلى والدته
- حريق مهول يودي بحياة سيدة أمريكية
- خمسة أطعمة يجب التخلي عنها بعد سن الثلاثين
وردي: السماح لدفاع معتقلي الريف بمؤازرة الغائبين فخر للعدالة (5.00)
مرصد يتهم نواب "البيجيدي" بـ"سرقة" فكرة المجلس الأعلى للصحة (5.00)
- ماء العينين ترد على الرميد: الحجاب ليس شرطا لعضوية "البيجيدي" - (132)
- أخنوش يحل في ملبورن لمطالعة التجربة الأسترالية - (90)
- بنكيران يرفض "تحدي الدولة" ويؤيّد عفو الملك عن معتقلي جرادة - (82)
- "لغة التعليم" تثير السجال وسط دعوات باعتماد العربية والأمازيغية - (70)
- البرلمان يفشل في إخراج قانون الأمازيغية .. الحسم لزعماء الأغلبية - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على جثة ستينية وسط حقل نواحي وزان
عثر، صباح اليوم الإثنين، على جثة سيدة ستينية، وسط حقل فلاحي بدوار الجزروف، التابع لجماعة مصمودة بإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.
مصادر من المكان أوردت، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضحية كانت تمارس قيد حياتها رعي الأغنام، مستحضرة تواريها عن الأنظار قبل شهر ونصف من الآن، قبل أن يتم العثور على جثتها.
الواقعة استنفرت عناصر الدرك والسلطات المحلية التي انتقلت إلى مكانها، حيث أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات من أجل التشريح أو المعاينة الطبية، لفائدة البحث القضائي المفتوح من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وظروف الوفاة.