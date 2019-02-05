أمن الناظور يعرض محجوزات عصابة إجرامية

هسبريس من الرباط (صور: محمد العبوسي)

عرضت المصالح الأمنية بالناظور، الإثنين، محجوزات كانت قد ضبطتها في وقت سابق على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

ومن ضمن المحجوزات التي جرى وعرضها ضمن القضية ذاتها، زوارق مطاطية ومحركات وشاحنة وسيارات وأجهزة معلوماتية يشتبه في استخدامهما في تسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة.

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف خمسة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني.

وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف شخصين كانا على متن شاحنة محملة بزورقين مطاطيين ومحركين، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل أحد المشتبه فيهم عن حجز محركين إضافيين.

وأضاف البلاغ أن التحريات المتواصلة كشفت وجود ارتباطات لهذه الشبكة الإجرامية بأشخاص آخرين ينشطون بمدينة الناظور، جرى فيها توقيف ثلاثة مشتبه بهم، واحد منهم مطلوب للعدالة في قضية إجرامية مماثلة، تم العثور بحوزتهم على معدات تستعمل في خفر ونقل المرشحين للهجرة غير المشروعة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية في مدن أخرى، فضلا عن توقيف كافة المتورطين المحتملين فيها.