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الرئيسية | حوادث | شرطة وجمارك فرخانة تحبطان عملية تهجير سري‎

شرطة وجمارك فرخانة تحبطان عملية تهجير سري‎

شرطة وجمارك فرخانة تحبطان عملية تهجير سري‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 06:52

تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب فرخانة" بإقليم الناظور من إحباط عملية إدخال مواطن من إحدى دول جنوب الصحراء إلى مدينة مليلية بطريقة غير قانونية.

تفتيش العربة المرقمة بالمغرب التي حاولت القيام بعملية التهجير السري، مكن من اكتشاف وجود مواطن من إحدى الدول الإفريقية مختبأ داخل تجويف داخلي بالسيارة، ليتم على الفور توقيف السائق.

وقد سلم سائق السيارة لمصالح الشرطة القضائية بالناظور، رفقة المرشح للهجرة السرية، حيث تم وضع الأول رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع لإفادة الثاني في محضر رسمي.

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