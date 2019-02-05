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كُتّاب وآراء
التلبس بتلقي رشوة يجرّ مقدم شرطة إلى التحقيق
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن الشرطي المذكور، حسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في كونه طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من شخص له علاقة بمشتبه به يخضع لبحث قضائي، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الشرطي في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع طلب الرشوة.
"تم إخضاع الشرطي المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. ومن المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر، وذلك بعد انتهاء مجريات البحث القضائي وترتيب المسؤوليات بشكل دقيق"، يردف المصدر.