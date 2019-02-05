مصرع سبعة منقبين عن الذهب في حادث بموريتانيا

هسبريس - و.م .ع

لقي سبعة منقبين عن الذهب السطحي، على الأقل، مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انقلاب شاحنة كانت في طريقها إلى مدينة ازويرات بولاية تيرس زمور في أقصى شمال موريتانيا.

وذكرت مصادر إعلامية موريتانية أن الحادث، الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، نجم عن فقدان الشاحنة، التي كانت قادمة من منطقة اگليب اندور (700 كلم شمال شرق ازويرات) وهي محملة ب200 كيس من الحجارة المشبعة بالذهب، توازنها، مما أدى إلى انقلابها.

وأضافت أن سبعة من العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، من أصل 27 منقبا كانوا على متن الشاحنة، لقوا مصرعهم على الفور، في حين أصيب الآخرون بجروح، أربعة منهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وأشارت، استنادا للسلطات الإدارية بازويرات، إلى أنه تم نقل الضحايا على متن سيارات الإسعاف باتجاه مستشفى المدينة، مضيفة أن كميات الحجارة التي يصفى منها الذهب بعد طحنها، كانت في طريقها إلى ازويرات تمهيدا لمعالجتها.

يذكر أن السلطات في ولاية تيرس زمور كانت قد فتحت، في شهر دجنبر الماضي، مجال منح رخص جديدة للتنقيب عن الذهب السطحي في اگليب اندور، وهي منطقة عسكرية مغلقة.

وسجلت السلطات، لهذا الغرض، أزيد من 7000 شخص مقابل دفع 6000 أوقية قديمة للفرد (أورو واحد يساوي حوالي 420 أوقية قديمة)، كما يتم السماح للسيارات بالدخول إلى المنطقة مقابل دفع 10 آلاف أوقية قديمة عن كل سيارة.

وكانت السلطات الموريتانية أعلنت شمال البلاد منطقة عسكرية مغلقة، مما حد من حرية تحرك المنقبين عن الذهب، قبل أن تبدأ هذه المسطرة الجديدة، والتي جاءت في ظل إقبال معتبر على مجال التنقيب عن الذهب السطحي.