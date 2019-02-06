انفجار ولاعة يتسبب في اندلاع حريق بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت الدائرة الأمنية الثانية، الثلاثاء، تحقيقا أوليا بأمر من النيابة العامة المختصة، في حريق اندلع بمنزل بدرب تودغة بحي قشيش في المدينة العتيقة بمراكش، وخلف ذعرا وسط السكان.

وقالت مصادر هسبريس إن الحريق استنفر مختلف مصالح الأمن بالدائرة الأمنية الثانية والسلطة المحلية بالملحقة الإدارية قشيش، وأعوانها وعناصر القوات المساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، مبرزة أن "النيران التهمت بعض محتويات المنزل، من أثاث وغسالة وملابس، ولم تخلف خسائر في الأرواح".

وأوردت المصادر ذاتها أن الحريق شب جراء انفجار ولاعة كانت على سطح قصديري، مضيفة أن عناصر الوقاية المدنية بذلت مجهودا جبارا بمساعدة مواطنين من الحي نفسه لإخماد الحريق، والحيلولة دون امتداده إلى باقي المنازل التي يعج بها الحي المذكور.