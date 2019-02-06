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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة شخص بدون مأوى في أولاد تايمة

العثور على جثة شخص بدون مأوى في أولاد تايمة

العثور على جثة شخص بدون مأوى في أولاد تايمة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 06:41

عُثر، الثلاثاء، على شخص بدون مأوى جثة هامدة بمحطة سيارات الأجرة بمدينة أولاد تايمة بضواحي إقليم تارودانت. وقد حضرت السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وعملت على معاينة الجثة ومباشرة التحريات الأولية حول ظروف الوفاة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة المتشرد إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بمدينة أولاد تايمة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الحقيقية لوفاته، التي رجّحت مصادر من عين المكان أن تكون ناجمة عن الإدمان على تناول الممنوعات، فضلا عن موجة البرد القارس.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة قد أكد في بيان سابق له أن وفاة المتشردين في هذه الفترة من السنة، التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، تُعدّ "مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتحملها السلطات العمومية، وكذا المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والتضامن".

وأضاف المركز الحقوقي ذاته أن وفاة المتشردين بالشوارع والأزقة جراء البرد القارس والأمطار "مسؤوليتنا جميعا، تسائل فينا إنسانيتنا وقيمنا الدينية والوطنية".

وناشد التنظيم الحقوقي هيئات المجتمع المدني بجهة سوس ماسة بالعمل على "تكثيف الجهود، والبحث عن المتشردين والمحتاجين، وتوفير الدعم والمؤونة والأغطية اللازمة لهم، لحمايتهم من قساوة الأجواء المناخية التي تمر منها بلادنا".

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