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كُتّاب وآراء
تحقيقات للوصول إلى المعتدين على قاضية بأكادير
تواصل المصالح الأمنية تحرياتها من أجل تحديد هويات المشتبه بهم في الاعتداء الجسدي على قاضية بأكادير، نهاية الأسبوع، وهي على متن سيارتها، حيث أرغمها المعتدون على التوقف، قبل أن يعمدوا إلى تهشيم الواقيات الزجاجية للسيارة، والسطو على ما بحوزتها من أغراض شخصية.
وقالت مصادر هسبريس إن أشخاصا، يرجّح أن يكونوا من مشجعي أحد الفرق الكروية، نفذوا الاعتداء على القاضية، بعد انتهاء المباراة التي جمعت، الأحد، فريقي حسنية أكادير والرجاء البيضاوي، برسم كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرة إلى أن القاضية أصيبت في يدها ووجهها بواسطة السلاح الأبيض.
وأضافت المصادر ذاتها أن القاضية استصدرت شهادة طبية تُثبت تعرضها للتعنيف الجسدي والنفسي، وأن المصالح الأمنية تباشر تحقيقات معمقة من أجل الوصول إلى الواقفين وراء هذا الاعتداء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الحل هو إعطاء البطاقات للمشجعين المعروفين و الدخول بها بوضعها على الصدر على شكل باج و عدم إعطائها لذوي السوابق اما الدين ليست عندهم بطاقة فيدخلون للملعب بثمن مضاعف و بالادلاء ببطاقة التعريف الوطنية