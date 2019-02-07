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الرئيسية | حوادث | حوادث السير تسقط 19 قتيلا في المدن المغربية

حوادث السير تسقط 19 قتيلا في المدن المغربية

حوادث السير تسقط 19 قتيلا في المدن المغربية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 07 فبراير 2019 - 01:35

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 1695 آخرون بجروح، إصابات 65 منهم بليغة، في 1321 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 28 يناير إلى 3 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم ، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 34 ألف و336 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و703 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 23 ألف و633 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و217 ألف و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4070 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6521 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 112 مركبة.

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