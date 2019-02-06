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الرئيسية | حوادث | مصرع إمام مسجد وإصابة مرافقه في حادث سير

مصرع إمام مسجد وإصابة مرافقه في حادث سير

مصرع إمام مسجد وإصابة مرافقه في حادث سير
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:15

لفظ إمام مسجد أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي في بيوكرى، متأثرا بجروح ورضوض ونزيف حاد نتيجة اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية كان الهالك يقودها أول أمس في مدخل مدينة آيت باها.

وخلفت الحادثة إصابة مرافق الضحية بكسور وجروح، نُقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى حيث ما يزال يتلقى العلاجات اللازمة.

وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرت معاينة آثار الحادث المروري، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الاصطدام بين السيارة والدراجة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع سائق السيارة الخفيفة لتدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وقوع الحادثة المميتة، في انتظار الاستماع إلى الشخص المًصاب فور تحسن حالته الصحية.

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