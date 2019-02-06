24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تدهن كلبتها باللون الوردي حتى لا تخاف منها
- طفل عمره عام واحد يلقى حتفه بعد تركه بالسيارة بسبب الحرارة
- الشأن الديني ومحاربة التطرف
- لماذا فرض لغة أجنبية معينة في التعليم؟!
- عندما يظلم الفلسطينيون أنفسهم
اتهامات بالعنصرية ترافق مقطعا كوميديا بثّته قناة مغربية عمومية (5.00)
الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي (5.00)
- حقوقيات يُنادين بالإلغاء النهائي لتعدّد الزوجات من مدوّنة الأسرة - (139)
- عدد ضحايا "أنفلونزا الخنازير" القاتل يقفز إلى 16 وفاة في المغرب - (88)
- اتهامات بالعنصرية ترافق مقطعا كوميديا بثّته قناة مغربية عمومية - (63)
- "بنات الحسن الثاني غير محجّبات" .. جزائري يُغضب مغاربة فرنسا - (53)
- مغاربة يتضامنون مع "السترات الصفراء" أمام سفارة باريس بالرباط - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صنع وترويج "ماحيا" وراء متابعة شخص قضائيا
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت أورير بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، شخصا يشتبه في تورطه في تصنيع وترويج مسكر ماء الحياة، ومتابعته بتهم تتعلق بإعداد مصنع للمنوعات والترويج لها.
وقالت مصادر هسبريس إن "الموقوف لم يفت على خروجه من السجن سوى 45 يوما"، مضيفة أنه "كان يتاجر في مخدر الشيرا، قبل أن يقرر تحويل نشاطه نحو مخدر مسكر الحياة".
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعني بالأمر تم توقيفه بعد مداهمة منزل معد لصناعة مخدر ماء الحياة، مبرزة أن هذه العملية أسفرت عن "حجز 43 لترا من المسكر داخل معمل سري، ومجموعة من الوسائل والأدوات المستعملة في صناعة وتخزين هذه المادة، وأسطوانات غاز البوتان".
وقد وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث من أجل معرفة كافة الارتباطات بشركاء آخرين محتملين.