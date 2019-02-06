صنع وترويج "ماحيا" وراء متابعة شخص قضائيا

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت أورير بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، شخصا يشتبه في تورطه في تصنيع وترويج مسكر ماء الحياة، ومتابعته بتهم تتعلق بإعداد مصنع للمنوعات والترويج لها.

وقالت مصادر هسبريس إن "الموقوف لم يفت على خروجه من السجن سوى 45 يوما"، مضيفة أنه "كان يتاجر في مخدر الشيرا، قبل أن يقرر تحويل نشاطه نحو مخدر مسكر الحياة".

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعني بالأمر تم توقيفه بعد مداهمة منزل معد لصناعة مخدر ماء الحياة، مبرزة أن هذه العملية أسفرت عن "حجز 43 لترا من المسكر داخل معمل سري، ومجموعة من الوسائل والأدوات المستعملة في صناعة وتخزين هذه المادة، وأسطوانات غاز البوتان".

وقد وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث من أجل معرفة كافة الارتباطات بشركاء آخرين محتملين.