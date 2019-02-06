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كُتّاب وآراء
بني ملال .. انتحار شخص رهن الحراسة النظرية
أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على وضع حد لحياته خلال فترة إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية عند الشرطة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني كشف أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بـ"توقيف المعني بالأمر في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب إحداثه للضوضاء بالشارع العام نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها".
وأضاف المصدر نفسه: "تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يعمد إلى وضع حد لحياته بواسطة سترته العلوية التي ربطها بالقضبان الحديدية للمكان المخصص للإيداع".
"المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي رهن التشريح الطبي"، تردف DGSN.