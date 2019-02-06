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الرئيسية | حوادث | بني ملال .. انتحار شخص رهن الحراسة النظرية

بني ملال .. انتحار شخص رهن الحراسة النظرية

بني ملال .. انتحار شخص رهن الحراسة النظرية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 13:10

أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على وضع حد لحياته خلال فترة إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية عند الشرطة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني كشف أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بـ"توقيف المعني بالأمر في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب إحداثه للضوضاء بالشارع العام نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها".

وأضاف المصدر نفسه: "تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يعمد إلى وضع حد لحياته بواسطة سترته العلوية التي ربطها بالقضبان الحديدية للمكان المخصص للإيداع".

"المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي رهن التشريح الطبي"، تردف DGSN.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - wood الأربعاء 06 فبراير 2019 - 13:26
هذه القصة فقط تخريجة للتغطية على عملية قتل ما لم يثبت العكس من طرف طبيب محايد ، كما ان ينتحر شخص بواسطة لباس معلق في شباك نافذة أو باب لا تدخل العقل مطلقا . و كالعادة المخزن سيتستر على هذه الجريمة التي ستنضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم أخرها قتل شخص ليلا بهدم براكته على رأسه و تركه يتعفن لعدة أيام !!!
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-14
2 - حسين عمري الأربعاء 06 فبراير 2019 - 13:42
اماكن الحراسة النظرية مكشوفة..زنازن بقضبان...مكشوفة...مراقبة بكاميرات..يجلس الشرطي او الدركي امام الباب /القضبان. يراقب....في بني ملال وغيرها.GER_عامرين...بالمعتقلين.. شرحو لنا هدي جديدة...
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6
3 - تفراوتي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 13:46
لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا الحياة صعبة والانسان مغلوب على امره لكن الانتحار ليس هو الحل! انا لله و انا اليه راجعون
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5
4 - kattani simo الأربعاء 06 فبراير 2019 - 13:47
تبرير غير مقنع للعلم فاماكن الاحتجاز الاحتياطي يكون هناك شريطي الحراسة ومكتبه امام الزنزانة اين كان ثم هذا الرجل كان في حالة سكر طافح حسب كلامهم اين هي الاحتياطات المناسبة لمثل هذه الحالات يجب محاسبة المقصرين في عملهم
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5
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