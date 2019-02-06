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الرئيسية | حوادث | "حادث غامض" يُحزن أسرة الأمن بمدينة المحمدية

"حادث غامض" يُحزن أسرة الأمن بمدينة المحمدية

"حادث غامض" يُحزن أسرة الأمن بمدينة المحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 12:15

خيم الحزن على الأسرة الأمنية بمدينة المحمدية بعد تلقيها خبر وفاة امرأة من عناصرها، برتبة ضابطة ممتازة، داخل شقتها المتواجدة بحي مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الضابطة الممتازة توفيت ليلة أمس، فيما جرى نقل زوجها الذي يشتغل في صفوف الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد حيث يرقد في حالة خطيرة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن جيران الضحية حاولوا إرجاع ابنة الضابطة التي كانت تلعب مع ابنهم ليلا إلى منزلها، بيد أنهم رغم طرق الباب مرات عديدة، لم يستجب أحد؛ ما جعل الشكوك تنتابهم.

وبعد محاولات عدة، تقول مصادر هسبريس، جرى الاتصال بالمصالح الأمنية والسلطات المحلية التي حلت على الفور إلى عين المكان، وقامت بكسر الباب، ليتم العثور على الضابطة وقد وافتها المنية، وزوجها في وضعية صحية حرجة.

وعلى الفور نقل الزوج إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد، فيما أحيلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات من أجل التشريح بناء على تعليمات النيابة العامة.

وقد جرى فتح تحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية بمولاي رشيد لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث، وما إن كان تسرب لغاز البوتان وراء ذلك.

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