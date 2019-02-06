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الرئيسية | حوادث | النيران تحرق طفلين تُركا وحيدين في منزل الأسرة

النيران تحرق طفلين تُركا وحيدين في منزل الأسرة

النيران تحرق طفلين تُركا وحيدين في منزل الأسرة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 14:11

أُصيب طفلان، عمرهما 3 و7 سنوات، اليوم الأربعاء، بحروق جراء اندلاع حريق بمنزل أسرتهما بدوار "أزوكار"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وأورد شهود عيان أن الطفلين الشقيقين تُرِكا لوحدهما بمنزل الأسرة، فيما آخر، أصغرهم، وضعته والدته بإحدى دور الحضانة بالمنطقة قبل أن تتوجه وزجها للعمل بإحدى الضيعات الفلاحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبوين اعتادا على ترك الطفلين بالمنزل لوحدهما، حيث يتكلف أكبرهما برعاية الصغير ذي الثلاث سنوات، قبل حلول موعد التحاقه بالمدرسة، في انتظار عودة الأبوين من العمل في الضيعات الفلاحية.

وفيما ظلت أسباب اندلاع الحريق بالمنزل مجهولة، تباشر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى تحرياتها، في حين نُقل الطفلان إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في انتظار توجيههما إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لخطورة إصابتهما.

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