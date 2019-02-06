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الرئيسية | حوادث | الأمن يفشل سرقة فيلا .. وموقوف يهاجم شرطيا

الأمن يفشل سرقة فيلا .. وموقوف يهاجم شرطيا

الأمن يفشل سرقة فيلا .. وموقوف يهاجم شرطيا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 17:25

مكن تدخل أمني لعناصر شرطة منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من إفشال عملية سرقة من داخل إحدى الفيلات.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة موصوفة من داخل فيلا.

وأوضح البلاغ أنه خلال إخضاع المشتبه فيهما لعملية الجس الوقائي، تمهيدا لإيداعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، عمد أحدهما إلى إشهار سكين قابل للطي كان يخفيه تحت ملابسه الداخلية، ووجه طعنة إلى ضابط الأمن المكلف بعملية الجس والحراسة على مستوى عنقه، متسببا له في جروح متفاوتة الخطورة، كما تعمد تعريض نفسه لإيذاء عمدي على مستوى الفخذ واليد والبطن.

وحسب البلاغ، تم نقل الشرطي الضحية وكذا المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهما، وكذا تحديد ظروف وملابسات إقدام أحدهما على تعريض نفسه لإيذاء عمدي مصحوب باعتداء جسدي على الشرطي أثناء مزاولته لمهامه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بنكبور الأربعاء 06 فبراير 2019 - 17:44
تحية للشرطة المخلصين الأوفياء و نطلب من الله الشفاء للشرطي المصاب
ولكن و لكن و لكن
هناااااك لصوص كبااااااار و بزااااف في هذه البلاد
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22
2 - عبدالله الأربعاء 06 فبراير 2019 - 17:49
الشرطي في المغرب ما بقات عنده شخصية امام المجرمين وهادا من السياسة ديال جوج ديال الريال .
كون المجرم تا يعرف من الاول ان القرطاس الحي غادي يضرب مو للرأس كاع ما تكون هاذ الضصرات . ودابا فكها يا السي الحموشي الشرطي دابا هو المجرم والمجرم هو البوليسي.
قلنا ليكم يا سيدي أعطي الأوامر لطلق الرصاص في الحين باش تهدو هاد الاجرام وحقوق المجرمين الى الجحيم.
ماذا تنتظرون من المجرمين لي الحبس عندهم بحال اوطيل خمسة نجوم ؟ راه موتهم. احسن من حياتهم ، باراكا من التراخي راه الشرطي ديالنا في خطر والفوضى تعم البلاد او لي قال لي هادا الاجرام من الفقر فانه اكبر غبي على وجه الارض ، المغرب كان فيه الفقر اكثر وأثر من دابا او ماكانش هاد الاجرام لان تربية هاذ الجيل ناقصة عصى او خصها التربية .
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37
3 - Houcine الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:14
شخصين دو سوابق قضائية عديدة ومع كل ما اقترفوه من الجرائم و الاعتداء على المواطنين سوف يسجنون لمدة ثم ( يعفا عنهم عن قريب ) وعيدون إلى اعتداءاتهم.
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4 - Mouna الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:19
احسنت القول يا عبد الله. متفقة علئ كلامك الصحيح.
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4
5 - مهاجر الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:39
قلة التعليم وقلة المادة وانعدام اشعور الديني وتركيبة المجتمع ككل ونظام الامن والنظام العقابي السجني تفسد اكثر من تصلح وهي اول الاسباب في تفشي الجريمة السجون اعادة النظر في العقوبة ونوعيتها ان تكون مادية او السغل او اتباع برنامج التاهيل اجباريا او السجن خسب السجين وجريمته من سجن مخفف ال سجن شديد العقوبة...ما شي ديرو طالب ولد الناس اخطىء وتجكم 3 شهور اول مرة مع سجناء شمكرة يغتصب وتعطى له المخدرات والضرب وينام في الارض امام بيت الراحة هذا لما يخرح من السجن سينتقم من المجتمع كل وسيعود الى السجن وهكذا ووووو
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6 - Abdelghani الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:42
كاين شوية ديال التقصير في العمل من طرف البوليس ... المجرم يجب ان يغتش تفتيشا دقيقا حتى تحت ملابسه الداخلية ..
يدي المتهم يجب ربطهم بالكبل و راءه
هكذا ماغايكون بأس و لا كذا
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