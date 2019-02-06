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كُتّاب وآراء
الأمن يفشل سرقة فيلا .. وموقوف يهاجم شرطيا
مكن تدخل أمني لعناصر شرطة منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من إفشال عملية سرقة من داخل إحدى الفيلات.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة موصوفة من داخل فيلا.
وأوضح البلاغ أنه خلال إخضاع المشتبه فيهما لعملية الجس الوقائي، تمهيدا لإيداعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، عمد أحدهما إلى إشهار سكين قابل للطي كان يخفيه تحت ملابسه الداخلية، ووجه طعنة إلى ضابط الأمن المكلف بعملية الجس والحراسة على مستوى عنقه، متسببا له في جروح متفاوتة الخطورة، كما تعمد تعريض نفسه لإيذاء عمدي على مستوى الفخذ واليد والبطن.
وحسب البلاغ، تم نقل الشرطي الضحية وكذا المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهما، وكذا تحديد ظروف وملابسات إقدام أحدهما على تعريض نفسه لإيذاء عمدي مصحوب باعتداء جسدي على الشرطي أثناء مزاولته لمهامه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ولكن و لكن و لكن
هناااااك لصوص كبااااااار و بزااااف في هذه البلاد
كون المجرم تا يعرف من الاول ان القرطاس الحي غادي يضرب مو للرأس كاع ما تكون هاذ الضصرات . ودابا فكها يا السي الحموشي الشرطي دابا هو المجرم والمجرم هو البوليسي.
قلنا ليكم يا سيدي أعطي الأوامر لطلق الرصاص في الحين باش تهدو هاد الاجرام وحقوق المجرمين الى الجحيم.
ماذا تنتظرون من المجرمين لي الحبس عندهم بحال اوطيل خمسة نجوم ؟ راه موتهم. احسن من حياتهم ، باراكا من التراخي راه الشرطي ديالنا في خطر والفوضى تعم البلاد او لي قال لي هادا الاجرام من الفقر فانه اكبر غبي على وجه الارض ، المغرب كان فيه الفقر اكثر وأثر من دابا او ماكانش هاد الاجرام لان تربية هاذ الجيل ناقصة عصى او خصها التربية .
يدي المتهم يجب ربطهم بالكبل و راءه
هكذا ماغايكون بأس و لا كذا