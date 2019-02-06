الأمن يفشل سرقة فيلا .. وموقوف يهاجم شرطيا

هسبريس من الرباط

مكن تدخل أمني لعناصر شرطة منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من إفشال عملية سرقة من داخل إحدى الفيلات.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة موصوفة من داخل فيلا.

وأوضح البلاغ أنه خلال إخضاع المشتبه فيهما لعملية الجس الوقائي، تمهيدا لإيداعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، عمد أحدهما إلى إشهار سكين قابل للطي كان يخفيه تحت ملابسه الداخلية، ووجه طعنة إلى ضابط الأمن المكلف بعملية الجس والحراسة على مستوى عنقه، متسببا له في جروح متفاوتة الخطورة، كما تعمد تعريض نفسه لإيذاء عمدي على مستوى الفخذ واليد والبطن.

وحسب البلاغ، تم نقل الشرطي الضحية وكذا المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهما، وكذا تحديد ظروف وملابسات إقدام أحدهما على تعريض نفسه لإيذاء عمدي مصحوب باعتداء جسدي على الشرطي أثناء مزاولته لمهامه.