الاستئناف يؤيد الحكم الابتدائي ضد مغربي أمريكي

إبراهيم مغراوي من مراكش

أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية، في أكتوبر الماضي، ضد مستثمر مغربي أمريكي (36 سنة)، والقاضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا، وثلاثة ملايين سنتيم كتعويض للضحية "خ. ح"، المُطالبة بالحق المدني.

وقضت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الاستئنافية، بالحكم المذكور في حق المتهم، الذي تابعته النيابة العامة بتهمة اغتصاب قاصرات بجماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، بحضور الضحية "خ. ح"، رفقة دفاعها الذي عينه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، فيما تنازل أب الضحية الثانية عن الدعوى.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها قد أحال المتهم، المنحدر من دوار الغريبي بامزوضة، على قاضي التحقيق لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق في قضية هتك عرض قاصرات وتصوير أفلام إباحية لهن داخل غرفة بمسكنه مجهزة بأحدث تقنيات ومعدات التصوير. وأسفر التحقيق عن وجود أدلة تثبت رتكاب المتهم الأفعال المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى 14 مارس الماضي، عندما قامت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط باعتقال مهاجر مغربي بالديار الأمريكية جراء تورطه في هتك عرض قاصرين بأحد دواوير جماعة امزوضة، وتوثيق ذلك بواسطة كاميرا فيديو، بعد توصل مصالح الدرك الملكي بقرص مدمج يتضمن تفاصيل تلك الممارسات الجنسية.