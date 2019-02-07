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الرئيسية | حوادث | حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات

حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات

حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 07 فبراير 2019 - 09:00

أصدرت المحكمة التجارية بالرباط، مُنتصف شهر يناير الماضي، حُكماً يقضي بتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة مُحام متمرن رَفَعَ دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، قال فيها إنه تضرر من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله عبرها.

وفي تفاصيل الحُكم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أوضح المدعي، الذي يعمل محامياً متمرناً بهيئة الدار البيضاء ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه بمختبر القانون والتنمية بكلية الحقوق بمكناس، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان.

وأضاف أن هذه "التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت له أضراراً كثيرة".

وذكر نص المقال الافتتاحي للقضية أن المعني بالأمر كان مضطراً إلى التعاقد مع المكتب نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي، لكنه ضاق ذرعاً باختلالاتها المتعددة بالتزاماتها، موردا أمثلة عن إخلال المكتب بالتزامات التعاقد التي سجلها المحامي المتمرن، من بينها تأخر القطار عن الموعد المحدد بـ15 دقيقة في 19 دجنبر 2017، وتأخره عن موعده بـ45 دقيقة بتاريخ 8 يناير 2018، وبساعة وعشر دقائق بتاريخ 16 فبراير 2018.

هذا التعاقد بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمتنقل مُنظم في إطار مدونة التجارة ضمن العقود التجارية، حيث ورد تعريفه في المادة 443، التي تشير إلى أنه "اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصاً أو شيئاً إلى مكان معين".

كما يشير الفصل 479 من المدونة إلى أنه "إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حُقّ له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه".

وقد سببت هذه التأخيرات حرجاً للمعني بالأمر مع ممرنه، إضافة إلى إلغائه مواعيد عدة، كما نتج عن ذلك تخلفه عن حضور الافتتاح الرسمي لندوات التمرين المنظمة من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء. ومن أجل كل هذا طالب المدعي بتعويضه بمقدار 80 ألف درهم.

ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بكون هذه التأخيرات عادية نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق السكة، لكن هيئة الحكم قالت إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمحامي المتمرن.

لكن الحكم قضى بـ20 ألف درهم فقط، ستؤديها شركة التأمين "الوفاء"، بعدما استندت المحكمة على المادة 479 من مدونة التجارة، إضافة إلى تذاكر السفر المرفقة بشواهد تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما اعتبر أن التخلف عن موعد ندوات التمرين يشكل ضرراً حالاً ومحققاً واجب الجبر، لأن هذا التخلف كفيل بأن يؤثر على مسار تكوين المدعي ومستقبله المهني.

وأكد الحكم ثبوت إخلال المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتزامه التعاقدي، وأعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار في مبلغ 20 ألف درهم لفائدته بإحلال شركة التأمين "الوفاء" محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - OUM HIBA الخميس 07 فبراير 2019 - 09:13
محامي متمرن جاد وكسب اول قضية خاصة به ....هذا يعني ان المغرب بلد الحق والقانون وفقك الله لخدمتي الناس ولخدمتي بلدك.
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33
2 - جمال الخميس 07 فبراير 2019 - 09:13
محمامي متمرن عفريت ههههه كيتمرن الله ما يتمرن مع القطار ورابح 20 الف درهم ههههه السنة القادمة الطوبيس ههههه وهو مدبر على المصريف على ما يتخرج......
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57
3 - nass lghiwan الخميس 07 فبراير 2019 - 09:15
je demande à tous ceux qui ont raté leurs entretiens d'embauches,ou leurs concours de faire la meme chose
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39
4 - محمد أمبن الخميس 07 فبراير 2019 - 09:15
بلدنا يحتاج ترسانة قوية من الشباب الناضج و المتمسك بالاخلاق والقيم النبيلة ، للدفع بهذه بالأمة الى الأمام
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59
5 - fador الخميس 07 فبراير 2019 - 09:18
يا سلام على الديمقراطية لكن السؤال كم شخص يجب تعويضه لتضرره من تأخر هذه القطارات ام ان الذي قمتم بتعويضه ليس لانه محام و يعرف القانون فقط بل إن القضية تذخل في نطاق باك صاحبي والمعارف و و و اما المواطن البسيط لن يتم تعويضه حتى لو مات تحت سككهم
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3
6 - بناني محمد الخميس 07 فبراير 2019 - 09:19
على هاد القيبال خاص المكتب ديال السكك يعطي لكل مواطن مغربي 2 ديال المليون حيت كل المواطنين متظررين.
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18
7 - Mohamed الخميس 07 فبراير 2019 - 09:20
أيها المحامون يجب عليك تنوير المواطن البسيط ليدافع عن حقوقه أعطونا أمثلة كهاته لنكون ثقافة حقوقية تحد من إستهتار المؤسسات بالمواطن.
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37
8 - Yahya الخميس 07 فبراير 2019 - 09:21
السلام عليكم و رحمة الله, حقا التعويضات يجب ان ينالها كثير من المواطنين بسبب الخدمة المتدنية لهذه الشركة الاستغلالية ...
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10
9 - م م ط الخميس 07 فبراير 2019 - 09:22
هذه هي الطريقة المثلى لردع المؤسسات العمومية التي تخل بواجباتها إزاء مريديها.
في البلدان المتقدمة تعوض الشركات زبناءها تلقائيا عن الضرر دون احتياج اللجوء للقضاء
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20
10 - سعيد الخميس 07 فبراير 2019 - 09:22
يحب على الطلبة والموظفين الدين يتنقلون بواسطة القطار للالتحاق بعملهم او معاهدهم و تعرضوا لتأخيرات كما هو الحال بالنسبة لهدا المحامي أن يرفعوا شكاوي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية
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12
11 - moussa الخميس 07 فبراير 2019 - 09:23
bravo maître,c est par de telles démarches constructives q on puisse construire un avenir meilleur et pragmatique pour un Maroc de demain.
par contre un petit avis personnel , dans l exercice de votre profession faites de ce procès votre spécialité ,évitez les procès relevant du pénal ou de divorce car ce sont des purs injustices qui vous poursuivront dans l au-delà.. attention DOUNOUB
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5
12 - هذه سابقة الخميس 07 فبراير 2019 - 09:25
حقا تستحق التنويه لكن هل كل المواطنين لهم مصاريف الدعاوى ومصاريف المحامي التي تبقى حسب علمي بعيدة المتناول...ناهيك عن ان هاته الملفات تحتاج نفسا طويلا لذلك لايمكن ان نستبشر بهاته النتايج الا اذا صارت في المتناول وهو شي يصعب تحقيقه
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8
13 - سكيزو الخميس 07 فبراير 2019 - 09:26
تحياتي لك ايها الشاب ، لو كان غير ثلث المتضررين سطالب بالتعويض كما فعلت لأصبح القطار يأتي بنصف ساعة قبل موعده
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10
14 - بن عمار الخميس 07 فبراير 2019 - 09:26
و أنا أيضا أنوي رفع دعوى ضد مؤسسات التعليم الخصوصية بسبب الإزعاج الذي تتسبب فيه كلاكسونات أسطول النقل المدرسي و خاصة في الصباح الباكر.
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