الغموض يلف مقتل ثلاثيني بضواحي مدينة شفشاون‎

أيوب صدور

عثر، مساء الأربعاء، على جثة شاب معلقة، وسط منزل أسرته بمركز باب تازة بضواحي مدينة شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية الذي يبلغ من العمر حوالي 32 سنة، وجد معلقا ببيت أسرته، مضيفة أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالك لم يكن يعاني من أي مرض أو اضطرابات عقلية ولا عطالة.

وقد تم نقل جثة الشاب صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية لفائدة البحث القضائي المفتوح من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث.