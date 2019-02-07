24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/02/2019
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:17
|13:47
|16:41
|19:07
|20:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الوفي تدعو إلى الجرأة لحماية الثروة الإيكولوجية
- رصيف الصحافة: صور للموكب الملكي تطيح بعون سلطة في مراكش
- شركات دولية تتنافس على صفقة النقل العمومي بالدار البيضاء
- حمد الله يعيد البسمة إلى جماهير النصر السعودي
- الإدريسي يعود إلى المغرب الفاسي بمفوّض قضائي
الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي (5.00)
- حقوقيات يُنادين بالإلغاء النهائي لتعدّد الزوجات من مدوّنة الأسرة - (189)
- وسائل إعلام إسرائيلية تصر على زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب - (87)
- نسبة البطالة تتراجع بالمملكة .. وحاملو الشهادات "أول العاطلين" - (54)
- الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي - (54)
- القصة الكاملة لمحاولة اغتصاب عشريني لسيدة عجوز بالمحمدية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الغموض يلف مقتل ثلاثيني بضواحي مدينة شفشاون
الخميس 07 فبراير 2019 - 05:05
عثر، مساء الأربعاء، على جثة شاب معلقة، وسط منزل أسرته بمركز باب تازة بضواحي مدينة شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية الذي يبلغ من العمر حوالي 32 سنة، وجد معلقا ببيت أسرته، مضيفة أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالك لم يكن يعاني من أي مرض أو اضطرابات عقلية ولا عطالة.
وقد تم نقل جثة الشاب صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية لفائدة البحث القضائي المفتوح من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث.