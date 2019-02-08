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كُتّاب وآراء
الجمارك تحجز أطنانا من أكياس البلاستيك في زايُـو
تمكنت عناصر الجمارك التابعة لزمرة زايو بإقليم الناظور من إفشال عملية تهريب كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية من مدينة مليلية.
وقد تم توقيف سيارتين نفعيتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 16، محملتين بـ3 أطنان ونصف الطن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة من الترويج.
ولم تتمكن العناصر الجمركية من توقيف سائقي العربتين، في حين تم حجز الأكياس المقدرة قيمتها بـ41 مليون سنتيم، وقطر السيارتين إلى مقر الجمارك.