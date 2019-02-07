24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات (5.00)

  2. ْشاهد يتهم الحواص بـ"الابتزاز" .. و"مول 17 مليار": جَايْ حَافظ (5.00)

  3. إلى متى سيظل حزب العدالة يختبئ وراء الملك؟ (5.00)

  4. خبراء يجربون محركات كهربائية خاصة بالطائرات (5.00)

  5. التصريح بالممتلكات .. "جعجعة بلا طحين" ومطالب بسجن المتهربين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يحبط محاولة لـ"الحريڭ" في سيدي بولفضايل

الدرك يحبط محاولة لـ"الحريڭ" في سيدي بولفضايل

الدرك يحبط محاولة لـ"الحريڭ" في سيدي بولفضايل
رشيد بيجيكن
الخميس 07 فبراير 2019 - 13:20

أحبطت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأكلو، ضواحي إقليم تزنيت، محاولة للهجرة غير النظامية على متن مركب للصيد، اليوم الخميس" على مستوى شاطئ "سيدي بولفضايل".

ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية من توقيف 30 مرشحة ومرشحا لـ"الحريڭ"، كانوا يستعدون للإبحار صوب جزر الكناري، ضمنهم نساء وقاصرون، وتم حجز قارب تقليدي ومحرك وكمية من البنزين وعربة خفيفة.

وقد وضع الموقوفون الراشدون تحت تدابير الحراسة النظرية، والقاصرون تحت المراقبة القضائية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم تفعيل البحث من أجل الوصول إلى هويات منظمي العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.