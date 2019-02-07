الدرك يحبط محاولة لـ"الحريڭ" في سيدي بولفضايل

رشيد بيجيكن

أحبطت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأكلو، ضواحي إقليم تزنيت، محاولة للهجرة غير النظامية على متن مركب للصيد، اليوم الخميس" على مستوى شاطئ "سيدي بولفضايل".

ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية من توقيف 30 مرشحة ومرشحا لـ"الحريڭ"، كانوا يستعدون للإبحار صوب جزر الكناري، ضمنهم نساء وقاصرون، وتم حجز قارب تقليدي ومحرك وكمية من البنزين وعربة خفيفة.

وقد وضع الموقوفون الراشدون تحت تدابير الحراسة النظرية، والقاصرون تحت المراقبة القضائية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم تفعيل البحث من أجل الوصول إلى هويات منظمي العملية.