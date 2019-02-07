ظروف غامضة تحيط بوفاة مسافرة على متن قطار

رشيد الكويرتي من فاس

لفظت مسافرة، في عقدها الخامس، أنفاسها الأخيرة على متن القطار الرابط بين فاس ومراكش، لحظات قليلة بعد امتطائها إحدى العربات، اليوم الخميس وتم تأخير انطلاق هذا القطار بغية فسح المجال للعناصر الأمنية وعناصر الوقاية المدنية للتدخل.

ووفق مصادر هسبريس فإن المفارقة الحياة، التي استقلت القطار رفقة زوجها، كانت تعاني من وعكة صحية، حيث صعدت عربة القطار على متن كرسي متحرك، مبرزة أن عناصر الوقاية المدنية نقلت الجثة نحو مستودع الجثامين بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث الذي أربك حركة القطارات بمحطة القطارات بفاس لمدة زادت عن ساعتين.