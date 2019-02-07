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الرئيسية | حوادث | ظروف غامضة تحيط بوفاة مسافرة على متن قطار

ظروف غامضة تحيط بوفاة مسافرة على متن قطار

ظروف غامضة تحيط بوفاة مسافرة على متن قطار
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 07 فبراير 2019 - 15:12

لفظت مسافرة، في عقدها الخامس، أنفاسها الأخيرة على متن القطار الرابط بين فاس ومراكش، لحظات قليلة بعد امتطائها إحدى العربات، اليوم الخميس وتم تأخير انطلاق هذا القطار بغية فسح المجال للعناصر الأمنية وعناصر الوقاية المدنية للتدخل.

ووفق مصادر هسبريس فإن المفارقة الحياة، التي استقلت القطار رفقة زوجها، كانت تعاني من وعكة صحية، حيث صعدت عربة القطار على متن كرسي متحرك، مبرزة أن عناصر الوقاية المدنية نقلت الجثة نحو مستودع الجثامين بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث الذي أربك حركة القطارات بمحطة القطارات بفاس لمدة زادت عن ساعتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - shahinaz الخميس 07 فبراير 2019 - 15:20
العمر تقادى الله يرحمها رحمة واسعة
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2 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 15:36
السفر كلو مشقة ، لازم الناس ياخدو الوقت للشفاء . الله يرحم موتى المسلمين جميعا .
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3 - بوعيشة سعيدة الخميس 07 فبراير 2019 - 15:51
(يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) انا لله وانا اليه راجعون.
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4 - رضوانلعلالي الخميس 07 فبراير 2019 - 15:55
انما كنتم ياتيكم الموت كل نفس ضايقه الموت ان للاه وان اليه لاراجعون الله يرحم موتى المسليمين امين يارب
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