24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات (5.00)

  2. مؤشر "الأمن السيبراني" يضع المغرب في المركز الـ25 عالميا (5.00)

  3. ْشاهد يتهم الحواص بـ"الابتزاز" .. و"مول 17 مليار": جَايْ حَافظ (5.00)

  4. مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ (5.00)

  5. المغاربة يقبلون على اللغة الإسبانية ومعاهد ثربانتس تتوسع بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "مجمر تدفئة" يقتل أما لطفلين ناحية شفشاون‬

"مجمر تدفئة" يقتل أما لطفلين ناحية شفشاون‬

"مجمر تدفئة" يقتل أما لطفلين ناحية شفشاون‬
أيوب صدور
الخميس 07 فبراير 2019 - 18:20

فارقت عشرينية الحياة، ليلة الأربعاء، متأثرة باستنشاق غاز أحادي الكربون، المنبعث من مجمر للتدفئة بمنزلها الكائن وسط جماعة باب تازة بإقليم شفشاون.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالكة متزوجة وأم لطفلين، وكانت تستعين بمجمر للتدفئة، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة، قبل أن تفقد الوعي وتفارق الحياة.

وفتحت عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى مكان الحادث تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة في ملابسات الواقعة، لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة؛ فيما تم إيداع جثمان الهالكة مستودع الأموات بمدينة شفشاون إلى حين انتهاء التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خالد شفيق الخميس 07 فبراير 2019 - 18:51
لا حول ولا قوه الا بالله ان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - عادل مغربي معتدل الخميس 07 فبراير 2019 - 18:51
انا لله وانا اليه راجعون
لله ما اعطى وله ما اخذ وكل شئ عنده بمقدار

اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها واربط على قلوبهم صبرا جميلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.