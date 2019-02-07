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الرئيسية | حوادث | مختل يعتدي بسكين على أربعة أشخاص في فاس‎

مختل يعتدي بسكين على أربعة أشخاص في فاس‎

مختل يعتدي بسكين على أربعة أشخاص في فاس‎
هسبريس من الرباط
الخميس 07 فبراير 2019 - 16:10

أوردت ولاية أمن فاس أن شخصا يعاني من خلل عقلي أقدم، الخميس، على تعريض أربعة أشخاص لاعتداء جسدي بواسطة سكين صغير قابل للطي.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن المشتبه فيه باغت الأشخاص الأربعة، ومن بينهم مواطن فرنسي يبلغ من العمر 27 سنة، كان يجلس بأحد المقاهي، متعمدا تعريضهم لاعتداء جسدي، ما تسبب لهم في جروح بسيطة على مستوى أصابع اليد والكتف.

وتم ضبط المشتبه فيه، يقول البلاغ، مباشرة بعد ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية، كما تم حجز السكين الصغير المستعمل في الاعتداء، بينما تم نقل الأشخاص المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وذلك بالموازاة مع مواصلة البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف دوافع وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المهاجر الخميس 07 فبراير 2019 - 16:26
المختل العقلي مكانه في مستشفى الأمراض العقلية وليس الشارع العام ....وأعباد الله رآه السياح يخافون من النملة ما بالك من شمكار أو مختل هاز سكين ....وا عباد الله خدموا البلاد من قلبكم. ...راكوم في 12 مليون الحمد لله لكن بأخطاء بسيطة ممكن يرجع الكرونو ن 3...محب للمغرب مر من هنا .....السلام عليكم
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25
2 - سعيدة الخميس 07 فبراير 2019 - 16:34
يارب تحفظنا كثروا المصايب هاذ مختل عقليا تعدى على الناس وهاذ متعاطي مخدرات اغتصب امرأة مسنة وزيد وزيد.....
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10
3 - محمد الخميس 07 فبراير 2019 - 16:42
كان يكفي فقط أن يقوم أحد رواد المقهى بإلقاء الكرسي عليه أو محاصرته به والقضية تحلت ولكن ماذا عسانا أن نقول إنه الجبن والعياذ بالله بحيث أنك تجد الزبون يجلس على كرسي المقهى عابس الوجه يشرب الشيشة أو السجائر وحاضي الرايحات والجايات بدعوى أن السيد راه راجل أما حين يجد الجد تكتشف أنه من أجبن خلق الله تعالى
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5
4 - zebio الخميس 07 فبراير 2019 - 16:49
في المغرب وما اكتر هم في شوارع
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1
5 - متتبعة الخميس 07 فبراير 2019 - 17:06
يجب ان تحاسب وزارة الصحة عن هده الجريمة لانها لو كانت تقوم بواجبها لما وجدنا شوارعنا ملا بالمختلين عقليا
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0
6 - Bruxellois الخميس 07 فبراير 2019 - 17:14
toujours les mêmes drames , c'est catastrophique
Au Maroc, pour marcher, il faut toujours compter les imprévus et il faut avoir deux rétroviseurs , deux
en avant et deux en arrière

si ce n'est pas des voleurs , c'est des fous qui traînent partout au lieu de les ramasser et les mettre dans les centres psychiatriques, au Maroc sont des danger publics
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0
7 - nino الخميس 07 فبراير 2019 - 17:25
اي واحد داب هاز السيف تسمونه مختل عقلي ولات السيبة فين يامات الحسن ااثاني والبصري داب كثرت الاعفاءات وتشجيع على مزيد من الاجرام
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