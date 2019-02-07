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كُتّاب وآراء
مختل يعتدي بسكين على أربعة أشخاص في فاس
أوردت ولاية أمن فاس أن شخصا يعاني من خلل عقلي أقدم، الخميس، على تعريض أربعة أشخاص لاعتداء جسدي بواسطة سكين صغير قابل للطي.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن المشتبه فيه باغت الأشخاص الأربعة، ومن بينهم مواطن فرنسي يبلغ من العمر 27 سنة، كان يجلس بأحد المقاهي، متعمدا تعريضهم لاعتداء جسدي، ما تسبب لهم في جروح بسيطة على مستوى أصابع اليد والكتف.
وتم ضبط المشتبه فيه، يقول البلاغ، مباشرة بعد ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية، كما تم حجز السكين الصغير المستعمل في الاعتداء، بينما تم نقل الأشخاص المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وذلك بالموازاة مع مواصلة البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف دوافع وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
Au Maroc, pour marcher, il faut toujours compter les imprévus et il faut avoir deux rétroviseurs , deux
en avant et deux en arrière
si ce n'est pas des voleurs , c'est des fous qui traînent partout au lieu de les ramasser et les mettre dans les centres psychiatriques, au Maroc sont des danger publics