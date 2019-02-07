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كُتّاب وآراء
التهاب السحايا يودي بحياة طالبة جامعية بزاكورة
أفاد مصدر طبي بأن طالبة جامعية في عقدها الثاني فارقت الحياة صباح اليوم الخميس بمستشفى التخصصات "بوكافر" بورزازات، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إصابتها بداء التهاب السحايا (المينانجيت).
وحسب المعلومات التي وفرها المصدر الطبي ذاته، لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الشابة التي كانت تدعى قيد حياتها "ا.ف"، والمنحدرة من دوار زاوية تزكين بجماعة بوزروال بإقليم زاكورة، تم استقبالها الأسبوع الماضي من طرف مستعجلات المركز الاستشفائي سيدي حساين بناصر بورزازات، قادمة إليه من المستشفى الإقليمي بزاكورة.
وشدد المصدر ذاته على أن الشابة استفادت من الإسعافات الأولية، وبعد إخضاعها لمجموعة من الفحوصات والتحليلات الطبية تبين أنها مصابة بـ"المينانجيت"، مشيرا إلى أن العلاجات المكثفة التي باشرتها الأطقم الطبية لم تحل دون وفاتها.
وذكر المتحدث أن الطالبة المتوفاة بداء التهاب السحايا نقلت من المستشفى الإقليمي بزاكورة، الذي يبعد بمئات الكيلومترات عن مدينة ورزازات، ما جعلها تعاني الأمرين، مشيرا إلى أن المرضى الأكثر توافدا على مستشفى ورزازات يفدون من زاكورة، وفق تعبيره.