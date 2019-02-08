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كُتّاب وآراء
"العفريت" يقع في قبضة الدرك الملكي بحد السوالم
تمكنت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم نواحي برشيد، مساء الخميس، من إيقاف أحد المشتبه بترويجهم المخدرات، والملقب بـ"العفريت"، وينشط بمنطقة دكالة رفقة شريكه.
وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بالسوالم نصبت كمينا محكما أطاح بالمشتبه بهما، حيث تم إيقافهما وحجز السيارة التي كانا على متنها، وكذا كمية من مخدر "الشيرا" ومسكر ماء الحياة. وقامت عناصر الدرك باقتيادهما إلى مركز السوالم للاستماع إليهما.
وزادت المصادر ذاتها أنه بعد تنقيط المشتبه به الرئيسي الملقب بـ"العفريت"، تبين أنه موضوع مذكرات بحث من قبل شرطة ودرك أزمور واثنين اشتوكة بناحية الجديدة، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إليه من قبل هذه المراكز الأمنية.
ووضع المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصّة، في انتظار عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهما، واتخاذ المتعيّن في حق كل واحد منهما.