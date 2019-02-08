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الرئيسية | حوادث | قضاء مراكش يحقق في وفاة مسنة بقلعة السراغنة

قضاء مراكش يحقق في وفاة مسنة بقلعة السراغنة

قضاء مراكش يحقق في وفاة مسنة بقلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 08 فبراير 2019 - 07:17

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، بفتح تحقيق في وفاة سيدة في عقدها الثامن، عثر عليها جثة هامدة بمنزلها بدوار لكرارمة بلحاج بجماعة الجوالة بإقليم السراغنة.

وقامت عناصر الدرك الملكي بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمراكش، لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية كانت تعيش وحيدة ببيتها، مضيفة أن السلطات المحلية بقيادة الجوالة انتقلت إلى منزل الضحية، رفقة أعوانها وعناصر الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي، الذين قاموا بالاستماع إلى جيران الهالكة، وجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعد في توضيح أسباب الوفاة.

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