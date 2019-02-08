24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحذر يشوب ترميم معلمة "بلاصا طورو" بطنجة
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- المغربي عبد الحميد يواصل التألق بالدوري الفرنسي
- حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات
- "ادفنوني بجوار أمي".. وصية منتحر قاصر بفاس
حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات (5.00)
مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ (5.00)
المغاربة يقبلون على اللغة الإسبانية ومعاهد ثربانتس تتوسع بالمملكة (5.00)
- "ادفنوني بجوار أمي".. وصية منتحر قاصر بفاس - (81)
- الملك يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب ويعين ولاة وعمالا وسفراء جددا - (77)
- حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات - (69)
- برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية - (57)
- مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القطار يقتل شخصا في ممر غير محروس بفاس
لقي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه بعدما دهسه، أمس الخميس، قطار قادم من مدينة وجدة، في معبر للسكة الحديدية غير محروس بدوار ريافة بمدينة فاس.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، البالغ من العمر 46 سنة، أصيب إصابات بليغة في رأسه عجلت بوفاته، مشيرة إلى أن الضحية، بحكم معاناته من إعاقة على مستوى السمع، لم ينتبه إلى صوت منبه القطار حين كان يهم بقطع السكة الحديدية.
وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك كان يشتغل مياوما، ويقيم بزقاق الرمان بالمدينة العتيقة لفاس.
وإثر علمها بالخبر حلت بموقع الحادث السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، فضلا عن عناصر الأمن التابعة لولاية أمن فاس، التي فتحت تحقيقا في ظروف وقوع هذه الحادثة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني من أجل تشريحها.