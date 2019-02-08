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الرئيسية | حوادث | القطار يقتل شخصا في ممر غير محروس بفاس

القطار يقتل شخصا في ممر غير محروس بفاس

القطار يقتل شخصا في ممر غير محروس بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 08 فبراير 2019 - 08:05

لقي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه بعدما دهسه، أمس الخميس، قطار قادم من مدينة وجدة، في معبر للسكة الحديدية غير محروس بدوار ريافة بمدينة فاس.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، البالغ من العمر 46 سنة، أصيب إصابات بليغة في رأسه عجلت بوفاته، مشيرة إلى أن الضحية، بحكم معاناته من إعاقة على مستوى السمع، لم ينتبه إلى صوت منبه القطار حين كان يهم بقطع السكة الحديدية.

وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك كان يشتغل مياوما، ويقيم بزقاق الرمان بالمدينة العتيقة لفاس.

وإثر علمها بالخبر حلت بموقع الحادث السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، فضلا عن عناصر الأمن التابعة لولاية أمن فاس، التي فتحت تحقيقا في ظروف وقوع هذه الحادثة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني من أجل تشريحها.

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