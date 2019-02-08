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الرئيسية | حوادث | حجز أطنان من الكوكايين قادمة من بنما إلى طنجة‎

حجز أطنان من الكوكايين قادمة من بنما إلى طنجة‎

حجز أطنان من الكوكايين قادمة من بنما إلى طنجة‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:20

كشفت شرطة الرأس الأخضر أنها احتجزت 11 بحاراً روسياً للاشتباه بتهريبهم نحو عشرة أطنان من الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى المغرب.

الخبر نقلته وكالة الأنباء الروسية التي أوردت أن السفينة أبحرت من بنما وهي ترفع العلم البنمي متجهة إلى طنجة، وتم احتجازها لدى توقفها في بورتو بريا إثر وفاة أحد أفراد الطاقم.

ونشرت الشرطة القضائية في الرأس الأخضر بياناً، قالت فيه إن هذه "العملية أدت إلى ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ الرأس الأخضر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان قدور الجمعة 08 فبراير 2019 - 12:57
وما خفي كان اعظم مع تفشي الفساد والرشوة وانهيار هيبة الدولة اصبح البلد ممر آمن وملاذ لمختلف مافيات التهريب المتنوعة العابرة للقارات مثلها مثل دول في غرب إفريقيا والدليل هو ما يتم اكتشافه من عمليات المتعلقة بالنشاط الإجرامي الدولي نتيجة سهولة الولوج والبقاء والخروج من البلد بسبب الرشوة والفساد وانعدام الضبط في الحدود الجنوبية ومجاملة والتساهل مع أفراد في منطقة أقصى الجنوب.
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