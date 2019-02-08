حجز أطنان من الكوكايين قادمة من بنما إلى طنجة‎

هسبريس من الرباط

كشفت شرطة الرأس الأخضر أنها احتجزت 11 بحاراً روسياً للاشتباه بتهريبهم نحو عشرة أطنان من الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى المغرب.

الخبر نقلته وكالة الأنباء الروسية التي أوردت أن السفينة أبحرت من بنما وهي ترفع العلم البنمي متجهة إلى طنجة، وتم احتجازها لدى توقفها في بورتو بريا إثر وفاة أحد أفراد الطاقم.

ونشرت الشرطة القضائية في الرأس الأخضر بياناً، قالت فيه إن هذه "العملية أدت إلى ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ الرأس الأخضر".