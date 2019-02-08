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الرئيسية | حوادث | درك خريبكة يحجز عربة مجرورة محمّلة بـ"الماحيا"

درك خريبكة يحجز عربة مجرورة محمّلة بـ"الماحيا"

درك خريبكة يحجز عربة مجرورة محمّلة بـ"الماحيا"
هسبريس من خريبكة
الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:02

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي، بتنسيق مع كوكبة الدراجات النارية للطريق السيار، التابعَيْن لسرية خريبكة، من حجز عربة مجرورة بدابة كانت محملة بكمية من مسكر ماء الحياة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية "الماحيا" المحجوزة، التي كانت موجهة للاستهلاك بمدينة خريبكة والنواحي، بلغت حوالي 400 لتر، وجرى ضبطها على مستوى دوار العلالشة بالمدار الطرقي المؤدي إلى الطريق السيار.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها العناصر الدركية أفضت إلى تحديد هوية الشخصين اللذين كانا على متن العربة وتمكّنا من الفرار إلى وجهة مجهولة مباشرة بعدما لمَحا عناصر الدرك الملكي من بعيد، تاركين وراءهم تلك الكمية من المشروب الكحولي.

وأكّدت مصادرنا أن الشخصين المشتبه في ووقوفهما وراء العملية في الثلاثينات من العمر، وهما من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات ومسكر ماء الحياة، ويشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

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