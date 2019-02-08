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الرئيسية | حوادث | مخالفة مرورية تتحول إلى جريمة قتل شرطي بفاس

مخالفة مرورية تتحول إلى جريمة قتل شرطي بفاس

مخالفة مرورية تتحول إلى جريمة قتل شرطي بفاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 فبراير 2019 - 13:01

توفي موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز، يعمل بفرقة السير والجولان، صباح اليوم الجمعة، أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف، بسبب مضاعفات إصابته بجروح خطيرة نتيجة صدمه من طرف أحد مستعملي الطريق.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن موظف الشرطة كان يتولى تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، عندما تدخل لتوقيف سائق سيارة ارتكب مخالفة مرورية، غير أن هذا الأخير تعمد الفرار مما تسبب في اصطدام سيارته بضابط الأمن الممتاز، الذي توفي خلال عملية نقله إلى المستشفى.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتشخيص هوية السائق وتوقيفه، كما تعكف عناصر الشرطة العلمية والتقنية على المساهمة في الأبحاث الجنائية المنجزة في هذه القضية، وذلك من خلال إجراء الخبرات الضرورية.

وأعطى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد، الذي كان شهيد واجبه المهني.

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