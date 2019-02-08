24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- ما لم يقله بنسعيد بشأن "قتل الأب"
- واقعة إنسانية صادمة .. أم تحتجز نجلها 10 سنوات داخل غرفة
- تناول الفواكه والخضروات بكثرة يحسّن الصحة النفسية
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء (5.00)
"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)
- الملك يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب ويعين ولاة وعمالا وسفراء جددا - (92)
- برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية - (67)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (53)
- اسم "عثمان بن عفان" يثير الجدل بالدشيرة الجهادية - (47)
- تقرير صادم: "براكديات" سبتة يبتن في العراء ويستعملن "ليكوش" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مخالفة مرورية تتحول إلى جريمة قتل شرطي بفاس
توفي موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز، يعمل بفرقة السير والجولان، صباح اليوم الجمعة، أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف، بسبب مضاعفات إصابته بجروح خطيرة نتيجة صدمه من طرف أحد مستعملي الطريق.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن موظف الشرطة كان يتولى تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، عندما تدخل لتوقيف سائق سيارة ارتكب مخالفة مرورية، غير أن هذا الأخير تعمد الفرار مما تسبب في اصطدام سيارته بضابط الأمن الممتاز، الذي توفي خلال عملية نقله إلى المستشفى.
وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتشخيص هوية السائق وتوقيفه، كما تعكف عناصر الشرطة العلمية والتقنية على المساهمة في الأبحاث الجنائية المنجزة في هذه القضية، وذلك من خلال إجراء الخبرات الضرورية.
وأعطى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد، الذي كان شهيد واجبه المهني.