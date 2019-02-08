24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/02/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة البيضاء
- ما لم يقله بنسعيد بشأن "قتل الأب"
- واقعة إنسانية صادمة .. أم تحتجز نجلها 10 سنوات داخل غرفة
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)
- الملك يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب ويعين ولاة وعمالا وسفراء جددا - (93)
- برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية - (68)
- وزارة الخارجية تلتزم الصمت أمام توتر العلاقات المغربية السعودية - (61)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (59)
- اسم "عثمان بن عفان" يثير الجدل بالدشيرة الجهادية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شاب يضع حدا لحياته بمنزل والديه بالقصر الكبير
الجمعة 08 فبراير 2019 - 16:20
عثر على شخص بحي المسيرة الخضراء بمدينة القصر الكبير معلقا بكابل لاقط هوائي بسطح منزل والديه.
الهالك، المسمى قيد حياته "محمد.أ"، كان يعمل أجيرا بالديار الإسبانية، من مواليد 1979، ويعاني من أمراض نفسية، وفق ما أورده مصدر أمني لهسبريس.
وقد انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية فور علمها بالخبر، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.