شاب يضع حدا لحياته بمنزل والديه بالقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

عثر على شخص بحي المسيرة الخضراء بمدينة القصر الكبير معلقا بكابل لاقط هوائي بسطح منزل والديه.

الهالك، المسمى قيد حياته "محمد.أ"، كان يعمل أجيرا بالديار الإسبانية، من مواليد 1979، ويعاني من أمراض نفسية، وفق ما أورده مصدر أمني لهسبريس.

وقد انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية فور علمها بالخبر، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.