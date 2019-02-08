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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف قاتل شرطي في فرقة السير والجولان
في زمن قياسي، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، من توقيف سائق السيارة الذي صدم عمدا موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل في فرقة السير والجولان، متسببا في وفاته جراء مضاعفات الإصابات البدنية الخطيرة التي تعرض لها.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أكد أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف المشتبه به، إذ تم ضبطه وهو لازال تحت تأثير حالة السكر.
وأضاف البلاغ أن موظف الشرطة الفقيد كان بصدد مزاولة مهمة تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، عندما تدخل لتوقيف السائق المخالف بعد ارتكابه مخالفة مرورية، غير أن الأخير تعمد الفرار، ما تسبب في صدمه ضابط الأمن الممتاز بواسطة سيارته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية.
وذكر البلاغ أيضا أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد، الذي كان شهيد واجبه المهني.