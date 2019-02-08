24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:1613:4716:4219:0820:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟ (5.00)

  2. بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان (5.00)

  3. رؤساء شركات التنمية يحضرون "مجلس البيضاء" (5.00)

  4. "الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)

  5. ذكرى وفاة الخطابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع طفليْن حرقا ضواحي اشتوكة آيت باها

مصرع طفليْن حرقا ضواحي اشتوكة آيت باها

مصرع طفليْن حرقا ضواحي اشتوكة آيت باها
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:55

ووري، بعد زوال اليوم الجمعة، جثمانا طفليْن شقيقين، الثرى بمقبرة دوار "أزوكار"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها؛ وذلك بعدما لقيا مصرعهما بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، متأثريْن بحروق من الدرجة الثالثة، أُصيبا بها يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري جراء اندلاع حريق بمنزل أسرتهما، لازالت أسبابه مجهولة.

وكان الطفلان، البالغان 3 و7 سنوات، تُرِكا لوحدهما بمنزل الأسرة، من طرف والديهما، اللذين توجها إلى مقر عملهما بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، قبل أن يتم إخطارهما بواقعة اندلاع النيران في المنزل، الذي أتى على كل محتوياته، فضلا عن إصابة ابنيهما بحروق خطيرة، نُقلا إثرها إلى المستشفى، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وكان جيران الأسرة أخطروا مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية، التي حضرت إلى المكان، ليتم إخماد النيران، كما تم نقل الطفلين الشقيقين إلى المستشفى، وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة في ظروف نشوب الحريق.

يُشار إلى أن ممثلين عن السلطات المحلية بدائرة بيوكرى، بالإضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي باشتوكة آيت باها، حضروا مراسيم صلاة الجنازة على الطفلين، ومراسيم دفنهما بدوار أزوكار. كما خلّفت الواقعة حزنا عميقا في نفوس أسرة وعائلة الضحيّتين وجيرانهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مسنة الجمعة 08 فبراير 2019 - 21:05
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق والديهما الصبر والسلوان وعوضهما خيرا عنهما
قبح الله الفقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.