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كُتّاب وآراء
تفريغ 110 كبسولات كوكايين من أمعاء برازيلي
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها، الجمعة بالمستشفى الجامعي ابن رشد، من أمعاء مواطن يحمل الجنسية البرازيلية، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغراما واحدا و245 غراما، ملفوفة داخل 110 كبسولات.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المواطن البرازيلي المذكور يوم 02 فبراير الجاري، عندما كان على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أنه بعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين، واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيه، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت المديرية على أن هذه القضية تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.