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الرئيسية | حوادث | عراقي يموّل "داعش" يقع في قبضة الأمن المغربي

عراقي يموّل "داعش" يقع في قبضة الأمن المغربي

عراقي يموّل "داعش" يقع في قبضة الأمن المغربي
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:39

أكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء، تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" بسوريا والعراق.

كما أفاد البحث، وفقا للبلاغ ذاته، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.

وشددت المديرية على أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - samir الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:59
الحمدلله على نعمة الامن التي نحن عليها وتحية واجلال للعيون الساهرة لحماية الوحدة الوطنية مغربنا الحبيب
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2 - الموت لداعشيين الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:01
شابو للامن ديالنا واشد العقوبات لهؤلاء المجرمين الكفرة
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16
3 - omar الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:14
كم حدرناكم من خبث و غدر هؤلاء المشارقة و يجب تشديد دخولهم إلى المغرب , لكن أعلم أنكم لا ينفعكم لا نصح و لا هم يحزنون .
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8
4 - لبيب ع وادي زم الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:20
صيد ثمين ، سيقود الى صيد اثمن واكبر ، شكرا لقاءد قواتنا المسلحة الملكية والأمنية، وسهر الجميع ، الدود عن حمى الوطن .
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5 - دمحم الجمعة 08 فبراير 2019 - 20:56
كل وقت يدخل من الحدود الجزائرية عدد كبير من السوريين و الباكستانية و الافارقة للمغرب و يلقى عنهم القبض و يرجعون إلى الحدود الجزائرية و يحاولون الرجوع مرات متكررة لا حول و لا قوت الا بالله العلي العظيم محاربة الهجرة صعبة للغاية فشكرا لقواتنا الملكية و لساكنة الجهة الشرقية.
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