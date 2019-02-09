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الرئيسية | حوادث | حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة

حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة

حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة
هسبريس - و.م.ع
السبت 09 فبراير 2019 - 12:20

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، خلال عملية مراقبة روتينية، من حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

عناصر الجمارك بمنطقة المغادرة في معبر باب سبتة تمكنت، خلال عملية مراقبة للسيارات العابرة، من العثور على هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، مدسوسة بعناية في مخبئ مهيئ لهذا الغرض وراء لوحة سيارة خفيفة مرقمة بالخارج.

العناصر المشاركة في العملية نفسها قامت، إثر ذلك، بحجز هذه الكمية من المخدرات والسيارة، كما أحالت السائق، وهو مغربي مقيم في الخارج، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر السبت 09 فبراير 2019 - 12:46
الحياة مغامرة .ليس الحرام يعطي لكل الناس كنت رجلا طليقا وأصبحت سجينا لطمعك في المال وها انت قد أضعت نفسك واهلك الا يكفيك انك في الخارج تاكل وتشرب وتنام وأنك افظل بكثير من بعض الخلائق؟ كن على يقين انت ومن تسود له نفسه نفس الممر بان الحياة لا تساوي شيء وان الارزاق بيد الله
اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيما رزقتنا والعدنا عن الحرام مهما كان
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