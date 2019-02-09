حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، خلال عملية مراقبة روتينية، من حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

عناصر الجمارك بمنطقة المغادرة في معبر باب سبتة تمكنت، خلال عملية مراقبة للسيارات العابرة، من العثور على هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، مدسوسة بعناية في مخبئ مهيئ لهذا الغرض وراء لوحة سيارة خفيفة مرقمة بالخارج.

العناصر المشاركة في العملية نفسها قامت، إثر ذلك، بحجز هذه الكمية من المخدرات والسيارة، كما أحالت السائق، وهو مغربي مقيم في الخارج، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.