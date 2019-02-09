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كُتّاب وآراء
الأمواج تلفظ جثة مجهولة الهويّة ضواحي تزنيت
لفظت أمواج المحيط الأطلسي على مستوى شاطئ أكلو، ضواحي تزنيت، جثة مجهولة الهوية عثر عليها، اليوم السبت، وهي في درجة متقدمة جدّا من التحلل.
مصادر من عين المكان رجّحت أن تعود الجثة إلى أحد الغرقى المترشحين للهجرة غير النظامية، من المفقودين جراء غرق قارب خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر الماضي.
ونٌقلت الجثة إلى مستودع الجثامين بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تزنيت، من أجل إخضاعها للتشريح، كما سيتم إجراء تحليل الحمض النووي بغية تحديد هويتها.
جدير بالذكر أن قاربا للصيد التقليدي تحطّم خلال شهر نونبر من سنة 2018، قبالة شاطئ أكلو، وكان على متنه أزيد من 23 مرشحا للهجرة السرية لقوا مصرعهم غرقا بعرض المحيط الأطلسي.