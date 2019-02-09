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الرئيسية | حوادث | الأمواج تلفظ جثة مجهولة الهويّة ضواحي تزنيت

الأمواج تلفظ جثة مجهولة الهويّة ضواحي تزنيت

الأمواج تلفظ جثة مجهولة الهويّة ضواحي تزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 09 فبراير 2019 - 16:15

لفظت أمواج المحيط الأطلسي على مستوى شاطئ أكلو، ضواحي تزنيت، جثة مجهولة الهوية عثر عليها، اليوم السبت، وهي في درجة متقدمة جدّا من التحلل.

مصادر من عين المكان رجّحت أن تعود الجثة إلى أحد الغرقى المترشحين للهجرة غير النظامية، من المفقودين جراء غرق قارب خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر الماضي.

ونٌقلت الجثة إلى مستودع الجثامين بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تزنيت، من أجل إخضاعها للتشريح، كما سيتم إجراء تحليل الحمض النووي بغية تحديد هويتها.

جدير بالذكر أن قاربا للصيد التقليدي تحطّم خلال شهر نونبر من سنة 2018، قبالة شاطئ أكلو، وكان على متنه أزيد من 23 مرشحا للهجرة السرية لقوا مصرعهم غرقا بعرض المحيط الأطلسي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - housin السبت 09 فبراير 2019 - 16:35
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
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