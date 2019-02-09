الشرطة تضبط ناقل حبوب مُهلوسة على متن حافلة

رشيد الكويرتي من فاس

أفاد مصدر أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 32 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق مصدر هسبريس فقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية عند مدخل مدينة فاس، أثناء وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 1100 قرص مهلوس من مخدر "الإكستازي".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل من له علاقة بهذا الفعل الجرمي.