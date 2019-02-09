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الرئيسية | حوادث | اغتصاب تلميذة وسط مقبرة يجرّ شخصين إلى القضاء

اغتصاب تلميذة وسط مقبرة يجرّ شخصين إلى القضاء

اغتصاب تلميذة وسط مقبرة يجرّ شخصين إلى القضاء
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 09 فبراير 2019 - 20:00

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن سطات، اليوم السبت، شخصين للاشتباه في اختطافهما تلميذة قاصرا، واحتجازها واغتصابها، تحت طائلة التهديد، بمقبرة قريبة من حي سيدي عبد الكريم المعروف لدى ساكنة المدينة بـ"دلاس".

وأفادت مصادر هسبريس أن الضحية، البالغة من العمر 15 سنة، كانت متّجه، اليوم السبت نحو الثانوية التأهيلية التي تتابع بها دراستها بحي الخير، شرق مدينة سطات، ففوجئت بشخصين، أحدهما قاصر، يرغمانها على مرافقتهما نحو مقبرة مولاي أحمد.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه بهما ولجا الفضاء الداخلي للمقبرة من ثقب في حائط المدافن، وقاما باغتصاب التلميذة في غرفة مهجورة هناك.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية تدخّلت على الفور بعد توصلها بإشعار في الموضوع، وقامت بتمشيط محيط المقبرة، حيث تم إيقاف المشتبه بهما، ووضعهما تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على النيابة العامة المختصّة، وكذا في انتظار نتائج الفحص وتقرير الطبيب المختص الذي ستحال عليه الضحية يوم الاثنين القادم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - متتبع السبت 09 فبراير 2019 - 20:08
الإعدام ..............و السلام.
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73
2 - محمد السبت 09 فبراير 2019 - 20:14
طبقوا عقوبة الاخصاء
بجب تطبيق اشد العقوبات على هاته الحيوانات
الاخصاء هو الحل.
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82
3 - هشام السبت 09 فبراير 2019 - 20:16
عادي غايدخلو بحكم مخفف و لا يخلصو من بعد و يخرجو بعفو ملكي مشؤوم و البنت ضاعت فحياتها هي و عائيلتها هاذا هو المروك
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38
4 - مغربي السبت 09 فبراير 2019 - 20:17
الحل هو قطع الجهاز التناسلي عبرة للآخرين. هذا الجهاز استعمل لارتكاب هذه الجريمة في حق هذه الفتات.
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47
5 - الدولة تشجع الاغتصاب السبت 09 فبراير 2019 - 20:18
المرجو جوابا عن هذا السؤال : شخص او أشخاص يقومون باختطاف قاصر ثم يتناوبون على اغتصابها النهار كاملا أو لعدة أيام ، تفتض بكرة المسكينة ، تصاب بمرض نفسي مزمن ، تفكر في الانتحار ، عائلة المسكينة تصاب بالذمار ، الضحية تغادر المدرسة ، يتركب لديها رهاب نفسي من العلاقة الحميمة ، تكبر وتكبر معها معانتها النفسية ، وقد ينتهي بها الأمر إلى الانتحار ، او الاكتئاب أو المعاناة النفسية الدائمة ....أما المجرمون فإنه في الغالب يحكم عليهم ب 5 سنوات ...يطلق سراحهم بعد ذلك يتزوجون ويعيشون حياة سعيدة وكأنه لم يقع شئ ....بالله عليكم أين العدالة هنا ؟ أنا شخصيا أفضل عدم اعتقال هؤلاء المجرمين بل من الأحسن إعطاء هذايا لهم لتشجعهم على مزيد من الاغتصاب ...بدلا أن يقع إعدام هذه الحثالة البشرية لتكون عبرة لمن يعتبر يحكم عليها بخمس سنوات ...أسيدي بلا متضحكوا علينا هي طلقهوم من الأول ...هذه دولة فاسدة تشجع الاغتصاب ولا يجب العيش فيها
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40
6 - rodéo السبت 09 فبراير 2019 - 20:25
ان كان القانون لا يردع مثل هذه الجرائم بشدة لم لا يعيد الجناة ارتكاب نفس الجرائم ؟؟؟
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19
7 - طارق السبت 09 فبراير 2019 - 20:26
لك الله يا وطن
الاعداااااااااااام ا عباد الله راه جهلووووو لا رحمة لمن لا يرحم
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23
8 - متابع السبت 09 فبراير 2019 - 20:27
نتائج اتفاقيات حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات والمساواة بين الجنسين وابتعادنا عن ديننا الحنيف
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10
9 - ابراهيم اويكن السبت 09 فبراير 2019 - 20:29
الاعدام.......والسلام




....
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15
10 - مصيبة السبت 09 فبراير 2019 - 20:30
لم يحترموا الأحياء و الأموات
اغتصبوا فتاة في مقبرة
يا معشر المسلمون طبقو القصاص ... من قتل يقتل و من سرق تقطع يده وسوف تنعدم الجريمة بكل أشكالها ..ء
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18
11 - حسام اكدي السبت 09 فبراير 2019 - 20:30
اللهم انا هذا منكار تلك الاشخاص يستحقان الاعدام هذ عاااااااااااار يأسفنا ان نقول نحن مغاربة كثر فينا الإجرام والمعاصي لا حول ولا قوة الا بالله
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12
12 - الى متى السبت 09 فبراير 2019 - 20:34
بتر العضو التناسلي لكل مغتصب، هذا هو الحل
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6
13 - nichan السبت 09 فبراير 2019 - 20:36
هؤلاء ليسوا بشر ان طالبتم بإعدامهم فالإعدام للبشر اما الحيوان فيجب سفك دمه
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5
14 - سعيد السبت 09 فبراير 2019 - 20:37
أعجبني فيديو تم فيه إعدام مغتصب طفلة؛وبعيدا عن لغة حقوق الإنسان يبقى إعدام اي متورط في اي عملية هو الحل الانجع . لا سجن ولا عقوبات يمكن أن تكون رادعا.
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4
15 - مواطن السبت 09 فبراير 2019 - 20:40
ادماج عقوبة الاخصاء في القانون الجناءي لكل من اغتصب قاصر او قاصرة او من استعمل السلاح من اجل الاغتصاب
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4
16 - دادي السبت 09 فبراير 2019 - 20:50
الحكم كالآتي : حجز أداة الجريمة و القيام باتلافها ، و مريضنا ماعندو باس ، و السلام .
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3
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