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كُتّاب وآراء
اغتصاب تلميذة وسط مقبرة يجرّ شخصين إلى القضاء
أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن سطات، اليوم السبت، شخصين للاشتباه في اختطافهما تلميذة قاصرا، واحتجازها واغتصابها، تحت طائلة التهديد، بمقبرة قريبة من حي سيدي عبد الكريم المعروف لدى ساكنة المدينة بـ"دلاس".
وأفادت مصادر هسبريس أن الضحية، البالغة من العمر 15 سنة، كانت متّجه، اليوم السبت نحو الثانوية التأهيلية التي تتابع بها دراستها بحي الخير، شرق مدينة سطات، ففوجئت بشخصين، أحدهما قاصر، يرغمانها على مرافقتهما نحو مقبرة مولاي أحمد.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه بهما ولجا الفضاء الداخلي للمقبرة من ثقب في حائط المدافن، وقاما باغتصاب التلميذة في غرفة مهجورة هناك.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية تدخّلت على الفور بعد توصلها بإشعار في الموضوع، وقامت بتمشيط محيط المقبرة، حيث تم إيقاف المشتبه بهما، ووضعهما تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على النيابة العامة المختصّة، وكذا في انتظار نتائج الفحص وتقرير الطبيب المختص الذي ستحال عليه الضحية يوم الاثنين القادم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
بجب تطبيق اشد العقوبات على هاته الحيوانات
الاخصاء هو الحل.
الاعداااااااااااام ا عباد الله راه جهلووووو لا رحمة لمن لا يرحم
اغتصبوا فتاة في مقبرة
يا معشر المسلمون طبقو القصاص ... من قتل يقتل و من سرق تقطع يده وسوف تنعدم الجريمة بكل أشكالها ..ء