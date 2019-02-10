الشنق ينهي حياة أب لـ3 أطفال نواحي ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدم رجل أربعيني، اليوم الأحد، على وضع حد لحياته شنقا بمسقط رأسه بمنطقة أولاد امحمد نواحي مدينة ابن أحمد بإقليم سطات، لأسباب شكّلت موضوع محضر تمهيدي من قبل عناصر الدرك الملكي بمركز ابن أحمد سرية سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك "ح،ب"، وهو من مواليد 1970 بدوار الكيايلة جماعة سيدي الذهبي، قيادة المعاريف أولاد امحمد، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، متزوج وأب لثلاثة أبناء، عثر عليه جثة هامدة مشنوقا بقطعة قماش.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، ونقلت جثته بواسطة سيارة نقل الأموات نحو مستودع حفظ الجثث بمستشفى سطات، قصد إخضاعها للتشريح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.